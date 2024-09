Movimentação de passageiros no BH Airport supera 1 milhão em setembro Fluxo é 17% maior que o registrado no mesmo mês em 2023; movimentação de viajantes para o Rock in Rio contribui para o aumento do volume Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/09/2024 - 16h29 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h29 ) ‌



CONFINS / MINAS GERAIS / BRASIL (18.03.2021) - BH AirPort - Aeroporto Internacional de Belo Horizonte - Estrutura, Hall de entrada. Foto: Pedro Vilela / Agencia i7 Pedro Vilela / Agencia i7

O BH Airport espera mais de milhão passageiros durante o mês de setembro, volume que é 17% maior que o registrado no mesmo mês em 2023. Ao todo serão 9.592 pousos e decolagens, o que também representa um crescimento de 24% na comparação com 2023. A maior movimentação segue uma tendência do ano, que registra crescimento contínuo do tráfego de passageiros, impulsionado pelo aumento da demanda e dos destinos oferecidos no terminal.

Em setembro, um evento importante também está contribuindo para o aumento do fluxo de passageiros: o Rock in Rio, que acontece entre os dias 13 e 22 de setembro. A expectativa é que, entre 12 e 23 de setembro, cerca de 50 mil passageiros circulem no BH Airport com destino ao Rio de Janeiro ou retornando de lá, num total de 506 voos. Desse volume de passageiros, cerca de 3.600 viajarão em 24 voos extras que foram preparados para atender à alta demanda gerada pelo evento.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, comemora o crescimento da movimentação no terminal mineiro. “Superar 1 milhão de passageiros em um mês fora do período de férias é muito significativo e a prova de que os brasileiros querem, cada vez mais, viajar de avião, seja para destinos mais distantes e internacionais, ou dentro do próprio estado. Estamos animados para essa retomada da movimentação, depois dos anos desafiadores pós-pandemia. O BH Airport está preparado para conectar os mineiros a cada vez mais destinos no Brasil e no mundo”, afirma.

Sobre a movimentação para o festival de rock, o COO lembra a importância de os passageiros se programarem para chegar com a antecedência recomendada pelas companhias aéreas, a fim de garantir o embarque com tranquilidade e também para aproveitar toda a estrutura do aeroporto. “Temos certeza de que os fãs do Rock in Rio estão cheios de expectativas por essa viagem e estamos prontos para deixar essa experiência ainda mais positiva com nossa hospitalidade e nosso mix comercial, que hoje tem mais de 100 estabelecimentos, entre varejo, alimentação e salas VIPs”, frisa.

‌



Destinos atendidos em setembro

O BH Airport é o terceiro aeroporto do país em oferta de destinos, conectando Minas Gerais a mais de 70 lugares no Brasil e no mundo. Confira as operações ativas em julho:

‌



Voos regionais:

Araxá; Governador Valadares; Ipatinga; Manhuaçu; Montes Claros; Paracatu; Patos de Minas; Salinas; Teófilo Otoni; Uberaba; Uberlândia e Varginha.

‌



Voos nacionais:

Aracaju (SE); Barreiras (BA); Belém (PA); Brasília (DF); Cabo Frio (RJ); Caldas Novas (GO); Campina Grande (PB); Campinas (SP); Cuiabá (MT); Curitiba (PR); Florianópolis (SC); Fortaleza (CE); Foz do Iguaçu (PR); Goiânia (GO); Guanambi (BA); Guarulhos (SP); Ilha de Comandatuba (BA); Ilhéus (BA); Imperatriz (MA); Jericoacoara (CE); João Pessoa (PB); Lençóis (BA); Linhares (ES); Maceió (AL); Manaus (AM); Marabá (PA); Natal (RN); Palmas (TO); Parauapebas (PA); Parnaíba (PI); Porto Seguro (BA); Porto Velho (RO); Recife (PE); Ribeirão Preto (SP); Rio de Janeiro - GIG (RJ); Rio de Janeiro - RRJ (RJ); Rio de Janeiro - SDU (RJ); Salvador (BA); Santarém (PA); São Luís (MA); São José do Rio Preto (SP); São Paulo - CGH (SP); Teresina (PI); Vitória (ES) e Vitória da Conquista (BA).

Voos internacionais:

Buenos Aires (Argentina); Cidade do Panamá (Panamá); Fort Lauderdale (EUA); Lisboa (Portugal); Orlando (EUA); Santiago (Chile) e Willemstad (Curaçao).