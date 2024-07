Movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros continua a crescer no primeiro semestre de 2024 No acumulado de janeiro a junho, movimentação total de passageiros cresceu 4,4% em comparação com o mesmo período de 2023 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 11h37 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

ANAC: cresce movimento nos aeroportos brasileiros Arte ANAC

O setor da aviação civil brasileira terminou o primeiro semestre de 2024 com números positivos para o modal. Entre janeiro e junho de 2024, foram movimentados 56,2 milhões de passageiros nos aeroportos brasileiros, 4,4% a mais que nos primeiros seis meses de 2023.

Deste total, 44,2 milhões de passageiros foram transportados no mercado doméstico (crescimento de 0,8% em relação ao ano passado) e 11,9 milhões, no mercado internacional (número 20,2% superior aos dados de 2023).

Os dados podem ser acessados no relatório de demanda e oferta da Anac, atualizado com os números do setor até o mês de junho de 2024.

Os resultados na logística de carga também são positivos: foram movimentadas 658,9 mil toneladas de carga no primeiro semestre de 2024, 7,5% acima do movimentado no mesmo período de 2023. Desse montante, 237,5 mil toneladas foram processadas no mercado doméstico (aumento de 12,7% em relação a 2023) e 421,3 mil toneladas no mercado internacional (aumento de 4,7% comparado a 2023).

Publicidade

Movimentação nos aeroportos

No primeiro semestre de 2024, os cinco aeroportos mais movimentados do país foram:

Publicidade

Guarulhos, em São Paulo (20,3 milhões de passageiros);



Congonhas, em São Paulo (10,8 milhões de passageiros);



Brasília, no Distrito Federal (6,9 milhões de passageiros);



Galeão, no Rio de Janeiro (6,5 milhões de passageiros);



Campinas, em São Paulo (5,7 milhões de passageiros).



Os cinco terminais foram responsáveis pelo tráfego de mais de 50 milhões de passageiros no período. Um destaque particular é o Aeroporto do Galeão, cuja movimentação de 6,5 milhões de passageiros representa um salto em relação aos resultados do terminal no primeiro semestre de 2023. O aeroporto teve um crescimento de cerca de 94% na comparação com janeiro a junho de 2023. O resultado aponta a efetiva recuperação das operações no aeroporto carioca.

Números de junho

Publicidade

Os dados específicos do mês de junho também apresentam resultados positivos: foram movimentados 7,4 milhões de passageiros domésticos, crescimento de 2,3% em relação a junho de 2023. A demanda doméstica, aferida em passageiros por quilômetro (RPK), cresceu 5,3% em relação a junho do ano passado. Já a oferta doméstica, mensurada em assentos por quilômetros ofertados (ASK), foi 0,9% maior que a registrada em junho de 2023. Finalmente, a carga doméstica registrou movimentação de 40 mil toneladas (crescimento de 12,1% comparado a junho de 2023).

No mercado internacional, foram transportados 1,9 milhões de passageiros (15,5% de aumento em relação a junho de 2023). A demanda internacional registrou alta de 13,2%, enquanto a oferta internacional cresceu 15,1% em relação a junho de 2023. No setor de carga internacional, foram processadas 75,2 mil toneladas, melhor resultado da série histórica para o mês de junho e um crescimento de 13,9% em relação às cargas movimentadas em junho de 2023.