Movimentação nos 17 aeroportos da Aena no Brasil cresce 7,2% no primeiro semestre de 2024 No acumulado do ano, de janeiro a junho, aeródromos da Aena no país registraram mais de 20,6 milhões de passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 20h30 (Atualizado em 23/07/2024 - 20h30 ) ‌



Alta foi de 5,6%, com mais de 3,3 milhões de passageiros apenas no mês de junho

Os 17 aeroportos administrados pela Aena no Brasil registraram um crescimento de 7,2% no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 20,6 milhões de passageiros entre janeiro e junho. No mesmo período, houve mais de 235,4 mil pousos e decolagens, uma alta de 7,6% em relação ao primeiro semestre de 2023.

Os aeródromos administrados pela Aena no país têm registrado crescimento consistente em todos os meses. Em junho, foram 3,3 milhões de passageiros, alta de 5,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. A alta na movimentação de aeronaves foi de 8,3%, com um total de mais de 40 mil pousos e decolagens.

Aeroporto mais movimentado da Aena no país, Congonhas registrou 1,7 milhão de passageiros em junho (alta de 2% em relação a junho do ano passado). No acumulado de 2024, Congonhas já registra uma movimentação de 10,9 milhões de passageiros (alta de 7,4%). O resultado é fruto de uma melhor ocupação das aeronaves. No primeiro semestre, o número de pousos e decolagens teve alta de 3,1%, em ritmo menor em relação ao crescimento do número de passageiros.

O aeroporto do Recife apresentou alta de 8,8% no mês de junho, com um total de 753,9 mil passageiros, e de 7,6% no acumulado do primeiro semestre do ano, com um total de 4,6 milhões de passageiros.

No mês de junho, as maiores altas na movimentação de passageiros entre os aeroportos administrados pela Aena, em relação a junho do ano passado, foram registradas em Campina Grande (53,8%), Uberaba (39,3%), Montes Claros (27,8%), Maceió (26,8%) e Altamira (25,4%).

No acumulado do primeiro semestre, as maiores altas foram nos aeroportos de Campina Grande (126,3%), Altamira (29,9%), Carajás (22,5%), Uberaba (22%), Santarém (16,5%) e Maceió (11%).

Sobre a Aena Brasil

Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos, gerindo 78 aeroportos e dois heliportos em cinco países. A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques. Em 2023, seus aeroportos movimentaram mais de 410 milhões de passageiros, sendo 283 milhões na Espanha e 41 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os equipamentos de infraestrutura do Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS). Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB). Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de participar na gestão de aeroportos no México (12) e Jamaica (2).

