MROs e OEMs independentes devem gerar receitas superiores a US$ 100 bilhões globalmente até 2026 TAM Aviação Executiva é cliente da solução de MRO da IFS no Brasil e já conquistou benefícios como aumento de produtividade e eficiência operacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 18h22 (Atualizado em 12/08/2024 - 18h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

MROs e OEMs: receitas superiores a US$ 100 bilhões globalmente até 2026 Divulgação IFS

A indústria de Manutenção, Reparos e Operações (MRO) independentes está em um período de profunda transformação. Para atender à crescente terceirização de serviços de manutenção por companhias aéreas e a busca incessante por eficiência e qualidade, a IFS apresentou na LABACE (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition), o maior evento da aviação de negócios da América Latina, que aconteceu entre os dias 6 e 8 de agosto no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, apresentou uma solução completa e integrada para MROs independentes impulsionarem seu crescimento.

“Atualmente, mais de 60% da manutenção de aeronaves pesadas é terceirizada, e esse número continua a crescer”, declarou Lávio Falcão, Presidente da IFS na América Latina. “A globalização dos preços de combustíveis exige que as operadoras escolham parceiros baseados em critérios mais rigorosos de desempenho e eficiência. A manutenção é normalmente 11% dos custos de uma companhia aérea. Com as margens de lucro chegando a 1%, reduzir esse custo em 10% pode ajudar a dobrar os lucros para os clientes. É isso que nossa solução da IFS para MROs independentes faz”, enfatiza.

“MROs e OEMs independentes estão de olho nessa participação de mercado. O Fleet & MRO Forecast da Aviation Week prevê que esse mercado gerará receita superior a US$ 100 bilhões globalmente até 2026. Neste sentido, a capacidade de adaptação é crucial. A IFS oferece uma solução flexível e modular, que pode se adaptar e crescer conforme necessário. Isso garante que as empresas de MRO possam não apenas competir, mas também liderar em um mercado global competitivo”, diz Falcão.

Inteligência Operacional e Redução de Custos

Publicidade

A IFS oferece uma solução que cobre todas as necessidades das empresas de MRO, desde a gestão de oportunidades até a liberação e faturamento. O software da IFS proporciona visibilidade e controle sobre todas as etapas do processo de manutenção, com funcionalidades como planejamento de produção, gestão de contratos e controle de qualidade.

Um dos diferenciais da IFS é a integração da inteligência operacional com a execução da cadeia de suprimentos, incluindo gestão de demanda, estoque, compras, logística de reparos e planejamento de materiais. O suporte abrange também finanças e recursos humanos, garantindo máxima eficiência. Resultados incluem:

Publicidade

Redução de até 60% na criação de pacotes de trabalho

Aumento de até 30% na produtividade da manutenção

Redução de até 50% no Turnaround Time (ToT)

Aumento de 18% na agilidade para cotações comerciais e faturamento

TAM Aviação Executiva é cliente IFS no Brasil com MRO e Inteligência Operacional

Considerada uma das principais empresas da aviação geral na América Latina, a TAM Aviação Executiva possui um amplo e variado portfólio de produtos e serviços, com soluções que incluem venda de aeronaves e treinamentos, manutenção, fretamento, atendimento aeroportuário, gerenciamento e administração de aeronaves.

Publicidade

Na área administrativa, a TAM escolheu o sistema IFS Applications para substituir seu sistema de gestão empresarial e operação da empresa, com o objetivo de otimizar e modernizar processos back office e front office para oferecer e conseguir mais eficiência, melhorar a produtividade e também transformá-la numa organização totalmente paperless.

Ele será integrado ao sistema de MRO (Manutenção, Reparo e Operação) da IFS, contratado há cerca de 2 anos, para operar o Centro de Serviços (o maior para aeronaves executivas da América Latina) que permitirá evoluir a oferta de serviços com um novo portal de clientes para solicitação de cotação de serviço, acompanhamento e aprovação on line das etapas de manutenção agilizando assim todos os processos do Centro de Serviços.

Como parte das iniciativas de transformação do Centro de Serviços, no ano passado, a TAM Aviação Executiva abriu uma nova base em Goiânia (GO). O sistema da IFS colabora com uma importante parcela do sucesso da empresa, pois mantém todas a descrições e registros das aeronaves, controla de forma preditiva e corretiva a manutenção, acompanha a vida útil das peças e produz todos os relatórios de compliance e documentos de auditoria exigidos pela ANAC, agência governamental responsável por fiscalizar as atividades da aviação civil no Brasil.

Nessa nova etapa de integração, os engenheiros e técnicos de manutenção contarão com um dispositivo móvel (tablet ou smart phone) para gerenciar eletronicamente todas as ordens de serviços eliminado o uso de papel, o que significa mais agilidade e redução de custos, pois diminui o tempo parado da aeronave, menor tempo de ocupação do hangar e melhor satisfação do cliente, entre outros benefícios.

O sistema de gestão da IFS também está presente em outro segmento relevante de atuação da TAM Aviação Executiva, incluindo o taxi aéreo, atendendo o mercado doméstico e internacional.

Sobre a IFS

A IFS desenvolve e fornece software de gestão empresarial em nuvem para empresas em todo o mundo, que fabricam e distribuem produtos, constroem e mantêm ativos e gerenciam operações focadas em serviços. Dentro de nossa plataforma única, nossos produtos específicos do setor estão intrinsecamente conectados a um único modelo de dados e usam inovação digital incorporada para que nossos clientes possam dar o melhor de si quando isso realmente importa para seus clientes – no Momento de Serviço™. A experiência industrial do nosso pessoal e do nosso ecossistema crescente, juntamente com o compromisso de agregar valor em cada etapa, fizeram da IFS uma líder reconhecida e a fornecedora mais recomendada em nosso setor. Nossa equipe de mais de 6.000 funcionários vive todos os dias nossos valores de agilidade, confiabilidade e colaboração na forma como apoiamos nossos mais de 6.500 clientes. Saiba mais sobre como nossas soluções de software empresarial podem ajudar sua empresa hoje em ifs.com .

Reconhecimento IFS

A IFS ficou em primeiro lugar em participação de mercado de EAM, segundo o relatório Gartner® Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2023, pelo terceiro ano consecutivo

Gartner® Peer Insights Customers’ Choice 2023 – Cloud ERP

IFS nomeada líder no IDC MarketScape: Worldwide Field Service Management Solutions 2023-2024

100 principais empresas (3ª), Relatório de software, 2023