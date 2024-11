Nas cores da bandeira do Brasil, Azul recebe novo Embraer E2 Novo equipamento reforça a frota da companhia com o 14º avião recebido no ano, sendo o quinto E2 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h00 ) twitter

Azul: novo Embraer E2 Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, recebeu mais uma aeronave Embraer 195-E2. A aeronave, de prefixo PS-AEY e batizada de “Coração Brasileiro”, é o quinto modelo E2 entregue à companhia neste ano e faz parte do pacote de 13 aviões anunciados em abril, fruto de um investimento de mais de R$ 3 bilhões na indústria aeroespacial brasileira. O avião decolou de São José dos Campos (SP) e pousou no aeroporto de Confins (MG), onde passou pelo processo de registro antes de integrar a malha doméstica da Azul. Com a chegada deste novo equipamento, a Azul passa a operar uma frota de 205 aeronaves, sendo 25 modelos E2.

Desde o início de 2024, a companhia já recebeu 14 aeronaves, incluindo quatro Airbus A330 (widebody), cinco Embraer E2, dois Airbus A320, dois Airbus A321 cargueiro e um ATR 72-600. O investimento reflete o compromisso da Azul em modernizar sua frota, que possui idade média de 7,1 anos, a mais jovem do Brasil.

“Com o ‘Coração Brasileiro’, seguimos ampliando nossa capacidade e eficiência operacional, com uma aeronave que consome menos combustível e emite até 25% menos CO2. Isso fortalece a nossa malha, oferecendo mais conforto aos clientes e maior sustentabilidade às nossas operações. Cada E2 que recebemos é uma prova do quanto a parceria com a Embraer é estratégica para nós e para o setor aéreo nacional,” afirmou Abhi Shah, Presidente da Azul.

O Embraer 195-E2 é a maior e mais moderna aeronave comercial fabricada no Brasil, com capacidade para 136 Clientes. Equipado com tecnologia de ponta, como wi-fi a bordo e telas individuais em todos os assentos, o modelo é referência em eficiência e sustentabilidade. Desde sua fundação, a Azul mantém uma sólida parceria com a Embraer, contribuindo para o fortalecimento da indústria aeroespacial brasileira e a criação de empregos diretos e indiretos. O novo Embraer E2 será incorporado às operações domésticas da Azul nos próximos dias, conectando clientes a uma ampla malha de destinos em todo o Brasil.

