No Carnaval, BH Airport terá atrações musicais e interatividade com os passageiros Programação em parceria com o Governo de Minas, o Palácio das Artes e a Polícia Militar acontece nos dias 27, 28 de fevereiro e 1º de março Luiz Fara Monteiro 26/02/2025 - 17h43

Confins_MG, 07 de Julho de 2015 BH Airport - Banco de Imagens LEO DRUMOND / NITRO LEO DRUMOND / NITRO

Com um dos carnavais mais famosos do Brasil, Belo Horizonte se prepara para receber milhares de turistas nos próximos dias. A expectativa é que cerca de 215 mil pessoas passem pelo BH Airport entre os dias 27 de fevereiro e 6 de março. E para tornar a experiência desses passageiros ainda mais especial, o aeroporto preparou diversas atrações em parceria com o Governo de Minas Gerais, o Palácio das Artes e a Polícia Militar de Minas Gerais.

Nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, o terminal será palco de apresentações musicais e de dança no ritmo da folia, além de ações interativas com os passageiros. As performances acontecerão no saguão do aeroporto, próximo ao desembarque, garantindo uma recepção festiva a quem chega à capital mineira.

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, destaca que a iniciativa reforça o compromisso do aeroporto em oferecer uma experiência única aos passageiros e contribuir para o fortalecimento do turismo em Minas Gerais. “O mineiro é conhecido por sua hospitalidade, e no BH Airport não poderia ser diferente. Vamos receber os turistas com a nossa tradicional atenção e qualidade de serviço, mas também com muita música, arte e festa, no verdadeiro espírito do Carnaval. Para o BH Airport, oportunidades como essa são fundamentais para continuar fomentando o turismo no estado e fortalecendo nossa economia”, afirma.

‌



A programação conta com apresentações de grupos musicais formados por artistas mineiros, que fazem parte de blocos de carnaval de Belo Horizonte e região. Além dos músicos, uma passista e uma porta-bandeira darão boas-vindas aos passageiros com muito samba no pé. Confira a programação:

Quinta-feira (27/02) : A festa começa às 9h com uma apresentação de maracatu . Mais tarde, às 15h, os artistas embalam o público com clássicos do samba . Às 17h , a Companhia de Dança do Palácio das Artes apresenta um espetáculo especial de ballet inspirado no samba-enredo da escola de samba Canto da Alvorada .

: A festa começa às com uma apresentação de . Mais tarde, às 15h, os artistas embalam o público com clássicos do . Às , a Companhia de Dança do Palácio das Artes apresenta um espetáculo especial de . Sexta-feira (28/02) : Às 9h , os turistas são recebidos ao som das tradicionais marchinhas de Carnaval . Já às 14h , o ritmo muda para maracatu . Às 17h , a Orquestra da Polícia Militar de Minas Gerais apresenta um repertório especial com clássicos carnavalescos. Nesse dia, o aeroporto também recebe a visita do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões de Almeida.

: Às , os turistas são recebidos ao som das tradicionais . Já às , o ritmo muda para . Às , a apresenta um repertório especial com clássicos carnavalescos. Nesse dia, o aeroporto também recebe a visita do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões de Almeida. Sábado (01/03): A despedida das atrações acontece ao som de samba, além de uma ação especial para os passageiros que quiserem entrar no clima da festa com maquiagem temática.

Durante os três dias de programação, também haverá atividades interativas, como distribuição de adereços carnavalescos, ativações surpresas no terminal e um painel instagramável para que os passageiros registrem o momento.

‌



O vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus, destaca que o Estado está preparado para receber os turistas com muita alegria e organização. “Estamos trabalhando para garantir que Minas Gerais tenha o melhor e continue sendo o Carnaval mais seguro do Brasil. Em parceria, estamos comprometidos com a realização de uma festa que combine a cultura da paz, inclusão, diversidade e respeito às tradições culturais do estado, além de impulsionar a cozinha mineira, a música, a moda, o artesanato, a economia da criatividade como um todo. Juntos, estamos posicionando Minas Gerais como principal destino cultural do Carnaval brasileiro”, afirma.

Movimentação de passageiros

‌



A expectativa é de que a movimentação de passageiros no BH Airport durante o Carnaval cresça 4% em relação a 2024. O dia de maior fluxo no período será a sexta-feira, 28 de fevereiro, quando o terminal deve receber aproximadamente 32 mil passageiros.

Para atender a alta demanda do Carnaval, as companhias aéreas preparam 182 voos extras no BH Airport. Entre os destinos mais procurados estão as cidades com praias e tradição em Carnaval, como Porto Seguro (BA), Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Maceió (AL), mas também alguns destinos para quem quer fugir dos blocos carnavalescos ou descansar, como Caldas Novas (GO) e Ilhéus (BA).

