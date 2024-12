Nova matéria-prima para combustível sustentável de aviação pode reduzir emissões de carbono em 50% Estudo desenvolvido pelo CNPEM avalia o potencial do óleo microbiano derivado da cana-de-açúcar Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/12/2024 - 16h51 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudo avalia o potencial do óleo microbiano derivado da cana-de-açúcar para produção de SAF William Alves

Uma pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) aponta que combustível de aviação obtido a partir de óleo microbiano tem potencial de reduzir em mais de 50% as emissões de gases do efeito estufa. Publicado na Bioresource Technology, o estudo mostra que o óleo microbiano derivado de cana-de-açúcar pode oferecer uma alternativa viável ao combustível fóssil usado atualmente.



O estudo analisou a conversão do óleo microbiano em Combustível Sustentável de Aviação (SAF) através do processo de hidroprocessamento de ésteres e ácidos graxos (conhecido como HEFA). A estimativa é que o Brasil poderia atender à demanda interna de combustível de aviação com plantio de cana-de-açúcar apenas em áreas de pastagens degradadas, sem afetar a produção agrícola atualmente destinada a alimentos ou etanol.



A pesquisadora Tassia Lopes Junqueira, que coordenou o estudo no LNBR (Laboratório Nacional de Biorrenováveis) do CNPEM, explica que, apesar de mais caro do que o querosene, o SAF produzido a partir de óleo microbiano responde à urgência do setor de aviação em cumprir metas de sustentabilidade, que envolve reduções expressivas de emissão de carbono, de 2027 a 2050.



A pesquisadora acrescenta ainda que avanços em biotecnologia, cruciais para aprimorar o processo de fermentação, vão tornar o custo do produto mais competitivo. “Como temos uma grande biodiversidade no país, a prospecção de micro-organismos e enzimas pode impulsionar avanços significativos para o desenvolvimento da tecnologia.”



‌



O estudo também aponta o impacto de melhorias no processo de produção. “Se for possível diminuir o tempo de fermentação ou aumentar a quantidade de óleo acumulado nas células, por exemplo, vai acontecer uma redução no volume necessário de reatores para o processo, o que tem grande impacto nos custos de fabricação”, complementa a pesquisadora Isabelle Sampaio.



A tecnologia tem potencial de, gradativamente, substituir matérias-primas extraídas de oleaginosas tradicionais, como soja e palma, frequentemente associadas a desmatamento e perda de biodiversidade. O óleo microbiano feito de cana-de-açúcar reduziria esses impactos relacionados ao uso de terra, apresentando uma produtividade por área cerca de quatro vezes maior que a do óleo de soja.



‌



A pesquisadora Andressa Neves Marchesan destaca que o processamento do óleo microbiano poderia se beneficiar da infraestrutura já instalada no país. “O processo de conversão do óleo em combustível pode utilizar os mesmos catalisadores das refinarias de petróleo. A mesma tecnologia ainda pode ser utilizada para a produção de diesel verde, ampliando os impactos econômicos da tecnologia e sua relevância para a redução nas emissões de carbono no setor de transporte”.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.