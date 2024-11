Novo estudo revela o impacto da aviação na economia de Dubai O setor da aviação representou 27% do PIB de Dubai em 2023, ou AED 137 bilhões (US$ 37,3 bilhões). Até 2030, setor deve chegar a quase um terço do PIB local Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 20h06 (Atualizado em 30/10/2024 - 20h06 ) twitter

O setor da aviação foi responsável por mais de 630 mil empregos em 2023 e deve gerar outros 185 mil empregos até 2030 Divulgação Emirates

O Grupo Emirates e a Dubai Airports divulgaram hoje um estudo de impacto econômico que reafirma o papel central da aviação na economia de Dubai, quantificando suas contribuições e prevendo a trajetória ascendente do setor, com base em projeções de crescimento financeiro do setor e no número de passageiros.

O estudo, realizado pela empresa global de pesquisa Oxford Economics, inclui uma avaliação da atividade econômica direta gerada pelo setor de aviação, atividade indireta gerada pela cadeia de suprimentos do setor e atividade financiada pelo consumo dos profissionais do setor da aviação local. O estudo também avalia o impacto catalisador dos gastos com turismo facilitados pelo setor da aviação de Dubai.

“Sob a liderança de Sua Alteza o Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o setor de aviação de Dubai tem sido um pilar fundamental da estratégia de crescimento econômico da nossa cidade até o momento, e continuará desempenhando um papel fundamental na Agenda Econômica D33”, disse Sua Alteza o Xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO do Grupo Emirates e Emirates Airline e presidente da Dubai Airports

“Com o apoio da forte conectividade aérea, Dubai tem uma presença de destaque no cenário global de comércio, investimentos e turismo, além de ser um centro líder em aviação e logística. Nossos planos ambiciosos para o aeroporto internacional Dubai World Central – Al Maktoum e os nossos investimentos contínuos para expandir a capacidade do aeroporto internacional de Dubai vão trazer mais oportunidades econômicas em apoio à demanda projetada do transporte aéreo. Nossos planos de crescimento vão gerar empregos ainda mais qualificados e ajudar a impulsionar a inovação à medida que trabalhamos com parceiros de tecnologia líderes no desenvolvimento de soluções futuras para aprimorar as experiências de viagem e tornar as operações mais eficientes e seguras.”

‌



Contribuição do setor da aviação para a economia de Dubai

Em 2023, o setor de aviação de Dubai, composto pelo Grupo Emirates, Dubai Airports (incluindo os aeroportos internacionais de Dubai e Dubai World Central – Al Maktoum) e outras entidades¹, contribuiu com AED 137 bilhões (US$ 37,3 bilhões) em valor agregado bruto² (GVA), equivalente a 27% do PIB de Dubai. Isso incluiu o impacto econômico central de AED 94 bilhões e AED 43 bilhões do impacto catalisador do turismo facilitado pela aviação. Esses números devem aumentar de forma constante, com as atividades de aviação facilitadas pela Emirates e Dubai Airports contribuindo com AED 196 bilhões ou 32% do PIB previsto para Dubai até 2030 (com base nos preços de 2023).

‌



Atividades relacionadas à aviação forami responsáveis por 631 mil empregos em Dubai, o equivalente a um em cada cinco empregos em 2023. Outros 185 mil empregos vinculados à aviação devem ser criados até 2030, com o número total devendo atingir 816 mil empregos.

Um relatório de impacto econômico anterior divulgado pela Oxford Economics em 2014 revelou que o setor da aviação contribuiu com 27% do PIB de Dubai e gerou 417 mil empregos. Embora os últimos resultados indiquem que a participação estável no PIB de Dubai, o valor bruto agregado do setor aumentou, com os números atuais refletindo um crescimento mais rápido em outros setores, além da diversificação na economia mais ampla na última década.

‌



O investimento fundamental de Dubai para proteger seu setor de aviação garante que ele continue impulsionando a economia e expandindo a capacidade e as operações no aeroporto internacional de Dubai e no novo aeroporto internacional Dubai World Central – Al Maktoum. O novo aeroporto de AED 128 bilhões será cinco vezes maior que o aeroporto internacional de Dubai – sua primeira fase será finalizada em 10 anos. Quando totalmente concluído, o aeroporto internacional Dubai World Central – Al Maktoum terá mais de 400 vagas de aeronaves, com capacidade para atender 260 milhões de passageiros anualmente. A expansão deste aeroporto não está incluída entre os principais resultados do estudo3 mas o projeto de construção deve contribuir com AED 6,1 bilhões para o PIB de Dubai em 2030 e gerar 132 mil empregos.

O novo aeroporto e a infraestrutura ao redor vão contribuir para a Agenda Econômica de Dubai (D33), que visa fortalecer a presença comercial e turística da cidade. Os planos de desenvolvimento progressivo da D33 também buscam tornar Dubai uma das cidades mais conectadas, adicionando 400 destinos ao seu mapa de comércio exterior, além de tornar a cidade um dos cinco principais hubs logísticos do mundo.

Aviação e turismo em Dubai

A aviação também impulsiona o crescimento do turismo internacional em Dubai. Como um dos destinos mais frequentados do mundo, os visitantes ficaram em média 3,8 noites na cidade em 20234, gastando em média AED 4.3004 em hotéis, restaurantes, atrações e compras. De acordo com o relatório, os visitantes internacionais que voaram para Dubai gastaram juntos cerca de AED 66 bilhões no ano passado.

No total, estima-se que os gastos de turistas facilitados pela aviação tenham contribuído com AED 43 bilhões para o valor agregado bruto, ou 8,5% do PIB de Dubai, gerando 329 mil empregos. Mais da metade desse valor, AED 23 bilhões, veio de passageiros que voam para Dubai com a Emirates. O turismo em Dubai deve crescer significativamente nos próximos seis anos, com a expectativa de que os gastos de turistas facilitados pela aviação gerem AED 63 bilhões em valor agregado bruto, equivalente a 10% do PIB projetado de Dubai, e que sejam responsáveis por um a cada oito empregos em Dubai.

O relatório completo da Oxford Economics “The Economic Impact of Aviation In Dubai” pode ser encontrado aqui.

