O que fazer em El Calafate durante o inverno No ápice do inverno argentino, a cidade oferece diversos tipos de passeios e experiências, como visitas em geleiras, mirantes patagônicos e cachoeiras



Glaciar Perito Moreno Divulgação MAPA360

Durante o período de inverno, El Calafate se torna ainda mais atrativa, deslumbrante e acolhedora. Para os amantes do frio e para aqueles que apreciam a beleza da neve, a cidade se transforma no destino ideal. As paisagens cobertas de branco oferecem um cenário perfeito para atividades ao ar livre, como esqui, caminhadas na neve e passeios pelos impressionantes glaciares.

Além disso, El Calafate proporciona uma atmosfera charmosa, com cafés e restaurantes que servem pratos quentes, criando uma experiência invernal inesquecível. Em agosto, as temperaturas permanecem baixas e o inverno está a todo o vapor, com uma temperatura média de 3.1°C, sendo a máxima 6.8°C e a mínima -0.6°C. A Brasileiros em Ushuaia, agência de turismo focada em brasileiros, separou algumas dicas de passeios para aproveitar a temporada. Confira:

Glaciar Perito Moreno Passarelas

O passeio no Glaciar Perito Moreno é uma das paisagens mais bonitas da Patagônia Argentina e acontece durante o ano todo. Nele é possível encontrar uma impressionante massa de gelo que fica localizada no Parque Nacional Los Glaciares, considerado também um dos maiores e mais famosos do mundo. Além disso, as passarelas do Glaciar Perito Moreno possuem uma série de plataformas de madeira projetadas para oferecer aos visitantes uma vista panorâmica do glaciar. O design das passarelas minimiza o impacto ambiental e possibilita uma experiência mais segura e confortável para os turistas.

‌



Além dos passeios mencionados, é possível incluir a navegação pelo Lago Argentino antes de visitar as passarelas. Neste roteiro, a embarcação parte de Puerto Moreno, situado ao pé das passarelas costeiras, sobre o Canal de Los Témpanos. Durante o passeio, o barco passa em frente à parede do Glaciar Perito Moreno, permitindo uma vista impressionante das geleiras e da altura de suas paredes.

Os preços para esse passeio começam a partir de R$ 595,00, podendo variar de acordo com o pacote e as opções escolhidas.

‌



Chaltén – Mirante dos Condores e Cascata Chorillo del Salto

Em uma expedição exclusiva saindo de El Calafate, El Chaltén é ideal para todos. O destino permite desfrutar de um mirante panorâmico, uma cachoeira deslumbrante e uma visita à charmosa cidade, considerada a capital do trekking da Argentina. No roteiro, os viajantes passam pelo Mirante Punta del Lago e cruzam o Rio Santa Cruz até chegar ao Rio La Leona. De lá é possível seguir para o Lado Vidma, onde também se avista o glaciar Viedma, tendo sempre a Cordilheira dos Andes ao fundo (incluindo Fitz Roy e Torre), especialmente ao se aproximar de El Chaltén.

‌



Ainda no roteiro, os turistas fazem uma caminhada até o Mirador de los Cóndores, de onde é possível ver o Glaciar Piedras Blancas, com a cidade de El Chaltén e o Vale do Rio de las Vueltas ao fundo, um verdadeiro ponto panorâmico magnífico. A próxima parada do passeio é a Chorrillo del Salto, uma cachoeira de gelo dos glaciares, com águas cristalinas, com mais de 20 metros de altura, em um bosque patagônico, com um ambiente de lengas e ñires belíssimos, e que no inverno fica totalmente congelada. O pacote do passeio custa a partir de R$ 525,00.

Experiência na Neve

A experiência na neve é um passeio repleto de atividades variadas, incluindo caminhadas com raquetes, esquibunda, quadriciclo, cavalgada, e por fim, almoço um com comidas brasileiras e não poderia faltar o prato típico da região, o cordeiro patagônico.

O roteiro acontece apenas no inverno, de junho a setembro. O passeio começa com caminhadas com raquetes pela neve, uma excelente oportunidade para fotografar a paisagem deslumbrante das montanhas cobertas de neve. Em seguida, é possível se divertir com a esquibunda e o circuito de quadriciclos, que é feito em duplas de maneira radical, mas sempre aproveitando a beleza natural da Patagônia. Para concluir, uma cavalgada pelos bosques, com um percurso de cerca de 15 minutos, proporciona uma conexão íntima com a natureza. Os preços do passeio começam a partir de R$ 690,00, podendo variar conforme o pacote escolhido.

Sendo um dos destinos mais procurados durante a temporada de inverno, a Flybondi anunciou que em agosto vai adicionar uma nova rota entre Ushuaia e El Calafate. Com a nova conexão, a companhia aérea passa a oferecer cinco rotas em território argentino, permitindo aos brasileiros viajarem de forma direta, sem passar por Buenos Aires. Além disso, serão quatro voos semanais entre Ushuaia e El Calafate, às segundas, quartas, sextas e domingos.

Os passeios podem ser reservados pelo site https://www.brasileirosemushuaia.com.br/

Sobre a Brasileiros em Ushuaia

A Brasileiros em Ushuaia iniciou sua trajetória em 2010, quando Mario Barros e sua esposa Janaína decidiram passar suas férias em Ushuaia. Dois anos depois, optaram por retornar, mas dessa vez para permanecer. Hoje, a Brasileiros em Ushuaia emprega diretamente mais de 230 colaboradores, consolidando-se como a maior agência de turismo do mundo focada em brasileiros fora do Brasil. Atualmente, a empresa opera com duas agências em Ushuaia e outras duas em El Calafate, além de uma matriz no Brasil, oferecendo pacotes completos que incluem passeios, hospedagem, opções de voos, transfers, seguro-viagem e todo o suporte necessário, como lojas de aluguel de roupas e equipamentos de neve, proporcionando conveniência e conforto aos visitantes. Além das agências, a empresa possui um Centro Invernal em Ushuaia, conhecido como Park Austral, que funciona o ano todo. Em El Calafate, a Brasileiros em Ushuaia administra a Estância Tierras Patagônicas, uma fazenda que oferece diversas atividades para os turistas.