OEC entrega primeira fase de obra no Aeroporto Internacional de Miami Terminal Central ganhou área de check-in mais moderna, facilitando a vida dos passageiros Luiz Fara Monteiro 01/11/2024 - 17h23

Aeroporto Internacional de Miami: área de check-in mais moderna Divulgação OEC

A OEC – Odebrecht Engenharia & Construção concluiu a primeira fase das obras da nova área de check-in do Terminal Central do Aeroporto Internacional de Miami (MIA). O espaço recebeu bancadas modernas, equipadas com o que há de mais avançado em tecnologia de despacho de bagagem self-service. A renovação faz parte de um pacote de investimentos da ordem de US$ 38 milhões direcionado aos saguões F e G do Terminal. Nos próximos 10 anos, o aeroporto investirá mais de US$ 9 bilhões em modernização e melhorias.

“Os passageiros que fazem o check-in em nossa nova área estão agora vendo algumas das características inovadoras que farão parte da futura experiência de viagem do MIA. A modernização desta área reflete nosso compromisso em criar uma jornada perfeita e sem estresse para os viajantes”, disse a prefeita de Miami, Daniella Cava, durante a cerimônia de inauguração, que contou com representantes da OEC nos Estados Unidos.

Em agosto, a OEC já havia entregado outra obra importante no aeroporto: a interconexão do sistema de manuseio de bagagens. A intervenção conectou o sistema de triagem de bagagens do Terminal Sul e o Terminal Central.

“Nossa nova área de check-in do Terminal Central é apenas uma das muitas atualizações que os passageiros começarão a ver nos próximos meses. De banheiros renovados a unidades de transporte em modernização, nosso programa Future-Ready está transformando a jornada de viagem no MIA, uma melhoria de cada vez”, acrescentou Ralph Cutié, diretor e CEO do MIA.

‌



Já para Luiz Simon, Diretor Superintendente da OEC para o mercado dos Estados Unidos, a conclusão desta obra é mais um exemplo da capacidade de engenharia e construção da empresa. “Este projeto trará grandes benefícios para a saúde dos agentes das empresas aéreas que trabalham nos balcões de embarque. Essa nova tecnologia implementada pela OEC praticamente eliminará o esforço físico dos agentes em colocar as bagagens nas esteiras, já que o processo será feito de forma mecânica, sem a intervenção humana. Ficamos muito satisfeitos em poder atuar neste projeto, beneficiando os usuários de um dos principais aeroportos do mundo. Temos um longo histórico de serviços prestados ao MIA Airport e seguiremos servindo a este importante cliente”, afirmou.

OEC USA

‌



Em 2022, em consórcio com a norte-americana CES, a OEC foi selecionada pela autoridade aeroportuária de Miami para executar a modernização completa de parte das instalações da área de check-in do Terminal Central do Aeroporto Internacional de Miami.

A OEC atua nos Estados Unidos desde 1991. Entre outras obras, a companhia participou da construção dos Terminais Norte e Sul do aeroporto internacional, além de ter executado projetos no entorno, como o Metromover e o MIA Mover – sistemas de transporte que conectam o aeroporto ao restante da cidade. Com o projeto do Metromover, tornou-se a primeira empresa brasileira a realizar uma obra pública no país.

‌



Desde que chegou aos Estados Unidos, já são mais de 70 obras executadas. A atuação tem largo histórico na Flórida, estado onde fica cerca de metade das obras no país, em especial na região de Miami. A empresa foi responsável pela construção de alguns ícones da arquitetura da cidade, como o Centro de Artes Adrienne Arsht, a arena do time de basquete Miami Heat, o elevado Golden Glades Interchange, o estádio da Florida International University, entre outros projetos.

