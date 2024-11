Oferta de assentos cresce 12% na alta temporada de verão Anúncio foi feito nesta segunda-feira (11) em evento no MTUR, que marcou também a renovação do programa “Conheça o Brasil: Voando” Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 19h26 (Atualizado em 11/11/2024 - 19h26 ) twitter

“Conheça o Brasil: Voando” Pedro Pinheiro/ABEA

As companhias aéreas ABAETÉ, AZUL, GOL, LATAM e VOEPASS estão disponibilizando 29,8 milhões de assentos para voos domésticos e internacionais na alta temporada de verão, que se inicia em 15 de dezembro e vai até 28 de fevereiro. O número representa um acréscimo de 12% em relação à temporada passada. Ao todo, são 184 mil voos*. Os números foram anunciados nesta segunda-feira (11) em evento que marcou a renovação do programa “Conheça o Brasil: Voando”, iniciativa do Ministério do Turismo, em parceira com o Ministério de Portos e Aeroportos, Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e companhias aéreas para impulsionar o setor aéreo no país a partir de ações como stopover, promoção de novos destinos e plotagem de aeronaves.

“Essa oferta demonstra a retomada sólida do setor. As empresas estão demonstrando sua confiança e aposta com mais investimentos para ampliação de malha, destacadamente no internacional. Voltamos a transportar mais de 100 milhões de passageiros no ano passado, o que já indicava o potencial de crescer mais. Nossas associadas aumentaram a quantidade de voos em todas as regiões do Brasil, e isso mostra que estamos no caminho certo para transportar cada vez mais passageiros e tornar o modal aéreo cada vez mais democrático”, afirma a presidente da ABEAR, Jurema Monteiro.

“Esse aumento de capacidade está alinhado com o objetivo do setor de facilitar o acesso dos brasileiros aos destinos turísticos e promover o país como um destino atrativo tanto para os nossos cidadãos quanto para os visitantes internacionais”, completou o gerente de Relações Institucionais da ABEAR, Renato Rebelo.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o crescimento da oferta indica a retomada da economia brasileira. “Quem passa pelos aeroportos no Brasil vê que o brasileiro está viajando pelo país. Quando esse cidadão está fazendo turismo é porque a economia está respondendo, as coisas estão realmente avançando”, disse.

‌



O secretário de Aviação Civil, Tomé Franca, destacou o cenário atual do setor e expectativa de mais brasileiros voando. “Estamos há três anos consecutivos com a taxa de ocupação dos aviões crescendo. Queremos encerrar 2024 com a taxa de 84%. Isso significa juntar o Brasil, unir os destinos, fazer com que o país possa crescer e que tenha mais oportunidades para todos”, afirmou.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, parabenizou o empenho do setor e destacou a importância do modal aéreo para o turismo internacional. “As empresas aéreas são decisivas para que a gente consiga ter a chegada de turistas estrangeiros aqui. Sabemos da importância do mercado da América Latina, por exemplo, da Argentina, que é o nosso principal país emissor de turistas, mas é crescente o Brasil enquanto destino para todos os mercados”, afirmou.

‌



A região Sudeste terá um incremento de assentos de 16,1%, com destaque para a retomada de voos internacionais no Rio de Janeiro e Minas Gerais e o crescimento do doméstico no Espírito Santo. No Sul, o crescimento será de 6,5%, com Santa Catarina ofertando o dobro de assentos internacionais que o ano passado. No Nordeste, as empresas também apostam na retomada internacional, com Ceará crescendo 57,7% e Pernambuco, 42,7%. No Centro-Oeste, a variação é de 14,8%, com Mato Grosso do Sul aumentando em mais de 25% a oferta doméstica. Já na região Norte, as empresas elevaram a disponibilidade de bilhetes no Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

