OMNI Air Taxi escolhe radares meteorológicos da Honeywell para atualização da frota de helicópteros

OMNI Air Taxi: radares meteorológicos da Honeywell (Divulgação OMNI)

A Honeywell foi selecionada pela OMNI Air Taxi, a maior operadora de helicópteros Leonardo AW139 da América do Sul, para atualizar sua frota de 31 AW139s com o IntuVue RDR-7000 da Honeywell, sistema de radar meteorológico. O RDR-7000 é uma tecnologia de voo avançada totalmente automatizada que permite aos pilotos avaliar o clima com antecedência para permitir uma trajetória mais segura.

A atualização do sistema de radar vai melhorar as capacidades de navegação da frota da OMNI, ao mesmo tempo que reduzirá a carga de trabalho dos pilotos. Também ajudará a OMNI a diminuir os custos operacionais e de manutenção, ao mesmo tempo que aumentará a disponibilidade dos helicópteros, porque oferece maior confiabilidade do que os radares antigos.

“Qualquer lacuna na disponibilidade dos helicópteros pode impactar negativamente as operações”, disse José Vinicius Martins, gerente regional de Vendas da Honeywell Aerospace Technologies. “Ao reduzir atrasos e tempo de inatividade causados por incidentes climáticos e ventos fortes, a integração do sistema de radar RDR-7000 da Honeywell permitirá que os operadores OMNI reduzam os custos operacionais”.

“Além disso, os pilotos poderão tomar decisões mais rápidas antes de voar em ambientes desafiadores, porque não precisarão mais carregar manualmente as condições meteorológicas ou ajustar a inclinação da antena”, acrescentou Martins.

Com sede no Brasil, a OMNI fornece uma infinidade de serviços essenciais em seus AW139, incluindo transporte aéreo em todo o país, bem como transporte de carga e aeromédico. A OMNI possui uma frota de 71 aeronaves e é líder no setor offshore brasileiro. A empresa realiza cerca de 700 mil viagens de passageiros e acumula 650 mil horas de voo com 5 milhões de passageiros transportados.

“Alinhado à busca constante da Omni por soluções de última geração que proporcionem o máximo de segurança aos nossos clientes, ter a oportunidade de atualizar os radares meteorológicos da nossa frota de helicópteros AW139 com os equipamentos da Honeywell, começando com nove aeronaves em 2024, é uma grande conquista tecnológica. Com esta decisão, esperamos fortalecer ainda mais esta parceria duradoura entre as duas empresas”, disse Roberto Coimbra, CEO da OMNI.

O RDR-7000 é um sistema de radar meteorológico totalmente automatizado projetado para fornecer confiabilidade, precisão e durabilidade muito superiores aos sistemas de radar antigos baseados em magnetron. Ele oferece aos clientes de helicópteros e jatos executivos a flexibilidade de ativar remotamente recursos avançados de software para fornecer-lhes a visão mais clara das condições climáticas em rotas comuns. A avançada tecnologia de voo também apoia o alinhamento do seu portfólio da Honeywell com três megatendências atraentes, incluindo o futuro da aviação e da automação.

Sobre a Honeywell

Os produtos e serviços da Honeywell Aerospace Technologies são encontrados em praticamente todas as aeronaves comerciais, de defesa e espaciais, e em muitos sistemas terrestres. A unidade de negócios Aerospace Technologies fabrica motores de aeronaves, componentes eletrônicos de cockpit e cabine, sistemas de conectividade sem fio, componentes mecânicos, sistemas de energia e muito mais. Suas soluções de hardware e software criam aeronaves com maior eficiência de combustível, voos mais diretos e pontuais e céus e aeroportos mais seguros. Para obter mais informações, visite www.honeywell.com/us/en ou siga-nos em @Honeywell_Aero.

A Honeywell é uma empresa operacional integrada que atende uma ampla variedade de setores e regiões geográficas em todo o mundo. Nosso negócio está alinhado com três megatendências poderosas – automação, o futuro da aviação e transição energética – sustentadas por nosso sistema operacional Honeywell Accelerator e pela plataforma de software integrada Honeywell Connected Enterprise. Como parceiro de confiança, ajudamos as organizações a resolver os desafios mais difíceis e complexos do mundo, fornecendo soluções e inovações viáveis por meio dos nossos segmentos de negócios de Tecnologias Aeroespaciais, Automação Industrial, Automação Predial e Soluções de Energia e Sustentabilidade que ajudam a tornar o mundo mais inteligente, mais seguro e mais sustentável.









