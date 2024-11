Omni Táxi Aéreo operará o primeiro Airbus H160 no setor de energia na América Latina O bimotor Airbus H160 de porte médio oferece capacidade para até 12 passageiros e um alcance de 890 km Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h30 ) twitter

Aeronave Airbus H160 de porte médio oferece capacidade para até 12 passageiros Divulgação

A divisão de helicópteros da Airbus entregou o primeiro H160 ao Omni Helicopters International Group (OHI), por meio de sua subsidiária Omni Táxi Aéreo, e a aeronave será utilizada em operações de energia na América Latina. O H160, adquirido pelo locador GD Helicopter Finance (GDHF), é o primeiro helicóptero entregue como parte do abrangente acordo de 50 aeronaves firmado entre a Airbus Helicopters e a GDHF.

Este novo helicóptero de porte médio adiciona um modelo à frota da Omni em operações no Brasil, que já inclui os modelos H175, H225, H155 e H135, e será utilizado para atender às plataformas offshore na costa brasileira.

“Estamos felizes em fazer parceria mais uma vez com a GDHF para incorporar o Airbus H160 à nossa frota,” disse Duncan Moore, COO do Grupo OHI, holding da Omni Táxi Aéreo. “Por meio de nossas avaliações de impacto ambiental, parte essencial da nossa estratégia de sustentabilidade, identificamos que otimizar o uso dos assentos é um elemento-chave para minimizar as emissões totais de CO2, e, nesse sentido, o Airbus H160 atenderá de forma mais eficiente as necessidades de algumas de nossas operações atuais,” continuou Moore. “Também vemos a necessidade de oferecer alternativas na categoria de helicópteros de porte médio, em parte para conter o aumento dos custos de manutenção de motores e aviônicos dos modelos atuais, pois consideramos muito importante respeitar o orçamento de nossos clientes,” concluiu.

Michael York, CEO da GDHF, disse: “A GDHF está muito satisfeita em receber o nosso primeiro Airbus H160 e entregá-lo em leasing para nosso parceiro de longa data, Omni. O modelo de alta tecnologia é um elemento chave no plano da GDHF de expandir rapidamente um grande portfólio de helicópteros eficientes, econômicos e para múltiplas missões. Percebemos uma crescente conscientização sobre as vantagens do H160 no mercado de helicópteros de porte médio e, com nosso recente grande pedido de cinquenta H160, a GDHF está bem posicionada para atender às necessidades de nossos clientes agora e no futuro”, afirmou.

“Estamos orgulhosos de entregar este helicóptero H160 de última geração para a Omni Táxi Aéreo e a GDHF, e estamos confiantes de que ele será um divisor de águas no setor de energia na América Latina”, disse Regis Magnac, VP, Chefe de Energia, Leasing & Contas Globais da Airbus Helicopters. “Esta aeronave é perfeitamente adequada para operações offshore, com consumo reduzido de combustível, capacidade de utilizar até 50% de SAF, cabine espaçosa e excelente visibilidade da cabine de comando. Estamos animados para ver como o H160 irá aprimorar as capacidades operacionais da Omni Táxi Aéreo, oferecendo um helicóptero inovador e econômico para todas as suas necessidades de missões”, finalizou.

O inovador helicóptero bimotor Airbus H160 de porte médio oferece capacidade para até 12 passageiros e um alcance de 890 km (480 NM) com os tanques de combustível padrão. Ele ultrapassa os requisitos das regulamentações mais recentes e exigentes (normas de certificação EASA CS-29) e as diretrizes mais rigorosas da International Association of Oil & Gas Producers (IOGP 690-5 e melhores práticas da CAP).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.