Omnisys destaca inovações em defesa e segurança na exposição MOSTRA BID 2024 em Brasília Empresa apresentará soluções inovadoras, como o Radar Holográfico Gamekeeper e a solução para aeroportos, que aprimoram a capacidade de monitorar drones Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/12/2024 - 16h23 (Atualizado em 02/12/2024 - 16h23 )

Empresa Estratégica de Defesa (EED), participará da exposição Mostra BID 2024 Divulgação

A Omnisys, Empresa Estratégica de Defesa (EED), participará da exposição Mostra BID 2024, maior evento do setor de Defesa e Segurança do Brasil, que acontecerá de 3 a 5 de dezembro em Brasília (DF). Organizada pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE), com apoio da ApexBrasil e do Ministério da Defesa, a feira reúne os principais players da atuação do mercado de defesa e segurança no Brasil, oferecendo uma agenda que promove networking e apresenta as mais recentes tecnologias disponíveis.

Participando pela primeira vez da exposição BID Brasil como Empresa Estratégica de Defesa, a Omnisys apresentará uma série de soluções inovadoras, incluindo seus mais recentes Produtos Estratégicos de Defesa, como o Radar Holográfico Gamekeeper e a solução EagleShield Counter-UAS para aeroportos, que aprimoram a capacidade de monitorar drones para proteção de aeroportos, bases aéreas e ambientes críticos. A solução está em fase de demonstração operacional no Aeroporto de Piracicaba (SP), já tendo sido apresentada às autoridades civis e militares.

“Ser reconhecida como Empresa Estratégica de Defesa é uma conquista que demonstra o compromisso da Omnisys com o fortalecimento da soberania nacional“, afirma Rodrigo Modugno, presidente da Omnisys, empresa da Thales “Esse reconhecimento é resultado de um rigoroso processo de certificação e reforça nosso compromisso com o desenvolvimento soluções inovadoras e de alta tecnologia para as Forças Armadas”, acrescenta.

Além de seu abrangente e renomado portfólio de soluções de controle de tráfego aéreo, que é líder de mercado regional com mais de 130 radares em operação no Brasil, a Omnisys também apresentará na 8ª feira BID Brazil soluções abordando diversas áreas de defesa, incluindo instrumentação e sistemas de rastreamento, sistemas avançados de comunicação, sistemas de guerra eletrônica, eletrônica de mísseis, radares, armamentos navais, bem como tecnologias em segurança cibernética.

‌



Outro destaque da feira é o anúncio da entrega da Estação de Radar de Vigilância e Controle do Espaço Aéreo em Presidente Prudente (SP), que acontecerá no dia 18 de dezembro de 2024, à Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA). A nova instalação em Presidente Prudente integra um radar primário LP23SST-NG e um radar secundário RSM970S-NG, ambos fabricados pela Omnisys. Esses radares são a última geração de radares de controle de tráfego aéreo de vigilância primários e secundários de longo alcance co-montados, conhecidos por seu desempenho excepcional para detectar aeronaves cooperativas e não cooperativas.

“Participar da exposição BID 2024 é uma grande oportunidade para reforçarmos nosso compromisso com o Brasil, apresentando tecnologias que não apenas promovem a segurança, mas também impulsionam o desenvolvimento tecnológico nacional“, afirma Luciano Macaferri, Vice-Presidente para América Latina e Diretor Geral da Thales em Brasil. “Estamos entusiasmados em compartilhar as novidades e nossas conquistas deste ano produtivo e gratificante, que não poderia terminar de melhor maneira, com a certificação EED da Omnisys. Este reconhecimento confirma que estamos no caminho certo para avançar em nossas ambições e investimentos no país, apoiando o Brasil em sua soberania.”

‌



Os visitantes terão acesso a uma visão abrangente do portfólio da empresa, que inclui:

• Radares de Controle de Tráfego Aéreo: Radares primários LP23SST NG e STAR NG e radar secundário RSM970S NG.

‌



• Soluções de detecção de drones: Radar holográfico Gamekeeper e sistema de contra-UAS EagleShield para aeroportos.

• Instrumentação e Rastreamento: Radar de rastreamento Alcântara, sistema óptico de rastreamento e sistema de processamento de dados de lançamento.

• Comunicação: sistema SOTAS que visa a interoperabilidade e a eficácia das comunicações em ambientes complexos e de alto risco.

• Sistema de controle de incêndio: Uma solução multidomínio reconhecida por sua precisão e capacidade de resposta, o RapidFire traz versatilidade para defesa terrestre e marítima.

Soluções navais: Solução CoastShield baseada no radar CoastWatcher, radar multimissão NS50 e sistema de guerra eletrônica MAGE Mk3 para vigilância aérea naval, defesa e proteção costeira.

• Eletrônica de mísseis : radar buscador de banda X do míssil MANSUP.

Sobre Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas especializada em três domínios de negócios: Defesa e Segurança, Aeronáutica e Espaço e Cibersegurança e Identidade Digital.

Desenvolve produtos e soluções que ajudam a tornar o mundo mais seguro, mais verde e mais inclusivo.

O Grupo investe perto de 4 mil milhões de euros por ano em Investigação e Desenvolvimento, particularmente em áreas-chave de inovação como IA, cibersegurança, tecnologias quânticas, tecnologias cloud e 6G.

A Thales tem cerca de 81 mil funcionários em 68 países. Em 2023, o Grupo gerou vendas de 18,4 mil milhões de euros.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.