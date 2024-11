Omnisys instala sistema anti-drones no Aeroporto de Piracicaba para demonstração operacional Sistema anti-drones EagleShield e radar holográfico Gamekeeper da Omnisys oferecem soluções de ponta para detecção e classificação de drones, contribuindo significamente para a segurança do espaço aéreo brasileiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 20h12 (Atualizado em 30/10/2024 - 20h12 ) twitter

Sistema anti-drones no Aeroporto de Piracicaba Divulgação

O crescimento exponencial de drones em todo o mundo, especialmente aqueles classificados como não colaborativos, representa um risco significativo para a segurança da aviação, especialmente nos aeroportos. Em resposta a esse cenário, a Omnisys, subsidiária da Thales no Brasil, apresenta a solução EagleShield, um sistema anti-drones essencial para detecção e classificação de drones. Esta solução será demonstrada às autoridades reguladoras e potenciais operadores no aeroporto da cidade de Piracicaba (SP), localizado a 160 km da capital paulista.

Além disso, a Omnisys apresentará o Gamekeeper, um radar holográfico capaz de fornecer cobertura 3D completa, rastreamento e classificação de dispositivos em até 7,5 km de distância. Fabricado no Brasil pela Omnisys, o Gamekeeper é certificado como Produto Estratégico de Defesa (PED) e se destaca como o principal componente do sistema anti-drones EagleShield. Com a solução EagleShield e o radar Gamekeeper, o Aeroporto de Piracicaba demonstrará a capacidade da solução de proteger o espaço aéreo dos aeroportos e aumentar a segurança perimetral.

“A demonstração será crucial para apresentar uma solução anti-drone completa. Nosso objetivo é destacar, em um ambiente operacional, a importância dessa tecnologia para a segurança da aviação. O Aeroporto de Piracicaba, que realiza em média de 60 voos por semana e enfrenta desafios com drones não autorizados, é o local ideal para esta demonstração. Com esta solução anti-drone, podemos aumentar a segurança de todo o ecossistema da aviação, desde a tripulações e passageiros até mesmo às comunidades vizinhas aos aeroportos”, afirma Rodrigo Modugno, CEO da Omnisys.

Representantes do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), órgãos da aviação civil de países latino-americanos, bem como operadores aeroportuários serão convidados a participar da demonstração, que visa promover a solução para o fortalecer a segurança do espaço aéreo da América Latina.

“Piracicaba é uma cidade com alto desenvolvimento econômico, contando com recordes de geração de emprego e de atração de investimentos de grandes empresas, porém, tudo isso acontece quando o poder público traz a ambiência necessária. Pensando sempre nisso, fizemos um grande pacote de obras em nosso aeroporto e, receber este projeto-piloto na cidade e mostrar que estamos crescendo na direção certa. Para nós é motivo de orgulho, principalmente, quando pensamos na segurança dos voos que decolam e aterrizam aqui em Piracicaba”, enfatizou Luciano Almeida, prefeito da cidade.

A Thales desenvolveu tecnologias avançadas para enfrentar os desafios impostos pelos enxames de drones. Ao utilizar algoritmos e sistemas de ponta, a Thales aprimora a consciência situacional, permitindo a detecção, o rastreamento e o gerenciamento eficaz de vários drones operando simultaneamente em um complexo espaço aéreo. Essa inovação não apenas reforça as medidas de segurança e proteção, mas também apoia o gerenciamento eficiente do tráfego aéreo, garantindo a integração perfeita entre sistemas tripulados e não tripulados em ambientes compartilhados, como aeroportos movimentados. Um exemplo disso é o Aeroporto de Heathrow, no Reino Unido, onde a Thales desempenhou um papel fundamental ao aprimorar o gerenciamento do espaço aéreo com suas soluções inovadoras para operações de aeronaves tripuladas e não tripuladas.

