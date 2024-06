Operação da LATAM durante alta temporada de julho no Brasil será 5% maior em 2024 Companhia programou 24 mil voos domésticos e internacionais no País no período, superando o volume registrado em julho de 2023

Alto contraste

A+

A-

Florianópolis é um dos destinos com mais incrementos de voos da LATAM nas férias de julho (Divulgação LATAM/Getty Images)

A LATAM programou 1750 voos extras no Brasil durante as férias de julho de 2024. Esse é o volume de decolagens adicionais ofertadas pela companhia para viagens dentro ou com destino ao País entre 1º e 31 de julho, na comparação com a operação regular do mês de junho. Com isso, a LATAM vai operar um total de 24 mil voos domésticos e internacionais na alta temporada brasileira, um volume 5% superior ao registrado em julho de 2023. As passagens aéreas para todos os voos estão disponíveis em latam.com.

Os maiores incrementos domésticos da LATAM foram programados para destinos turísticos como Salvador, Porto Seguro, Florianópolis, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro, enquanto os acréscimos internacionais foram programados principalmente para Santiago e Buenos Aires. A LATAM prevê transportar nesta alta temporada do Brasil um total de 4,3 milhões de passageiros.

“Seguimos crescendo fortalecidos e comprometidos em ajudar a democratizar a aviação no Brasil. O aumento da demanda e a sustentabilidade da nossa operação nos permitem esse aumento de voos para beneficiar quem ainda precisa programar neste ano a sua viagem a negócios ou a lazer”, aponta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

LATAM É EMPRESA AÉREA QUE MAIS CRESCE NO BRASIL

Publicidade

É compromisso da LATAM ampliar o acesso dos brasileiros à aviação. Por isso, é a companhia aérea que mais cresce no Brasil desde 2021 e lidera o mercado aéreo nacional com 40% de participação RPK (sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados), segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no País, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

Publicidade

Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Sobre o Grupo LATAM

Publicidade

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.