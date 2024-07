Operadora anuncia voos em classe executiva de São Paulo a Nova York por USD 1999 Há datas disponíveis de julho de 2024 a abril de 2025. Valor anunciado pela FlyBy Viagens é referente a ida e volta Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2024 - 17h04 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h04 ) ‌



Operadora anuncia promoção em voo operado pela American Airlines Lucas Batista

A FlyBy Viagens, ecossistema de viagens inteligentes, está com voos saindo de São Paulo para Nova York, em classe executiva, por USD 1999.00 (ida e volta, preço final). Há datas disponíveis de julho de 2024 a abril de 2025*, pela companhia American Airlines. Os passageiros têm a vantagem de parcelar o pagamento em até 4x sem juros.

Com atendimento exclusivo e personalizado, e um time de consultores online 24 horas, sete dias da semana, a FlyBy Viagens oferece como um dos seus diferenciais, um concierge exclusivo para os viajantes nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos/ Campinas (em São Paulo), para apoio com as bagagens e check-in dos clientes.

A Promoção é sujeita à disponibilidade e de responsabilidade da FlyBy.

Sobre a FlyBy

A FlyBy Viagens é um ecossistema de viagens inteligentes, com atendimento premium 24 horas por dia, 7 dias por semana, para busca e reserva de passagens aéreas em Classe Executiva, hospedagens e passeios. Seu grande diferencial é a presença de concierges nos aeroportos de Guarulhos (GRU) e Viracopos (VCP) para apoio no embarque e desembarque dos clientes, além do constante monitoramento dos voos para suporte imediato em caso de atrasos e cancelamentos por parte das companhias aéreas. Fundada em 2018 por Gianlucca Nahas e Marco Fragali, eleitos Forbes Under 30 em 2021 na categoria Varejo & E-commerce, a FlyBy encerrou 2023 com faturamento de R$190 milhões de reais e em 2024, deve alcançar faturamento de R$400 milhões de reais, com a oferta de novos serviços turísticos e expansão internacional. A empresa também possui um escritório em Miami (EUA), para atender clientes americanos, europeus e latinos.