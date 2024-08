Operadora da Azul anuncia campanha de retomada do Turismo na Serra Gaúcha Em evento voltado para lideranças do setor, a empresa divulgou ações para a próxima temporada da região Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/08/2024 - 19h27 (Atualizado em 14/08/2024 - 19h27 ) ‌



Azul Viagens: retomada do Turismo na Serra Gaúcha Divulgação Azul Viagens

Como parte do seu compromisso de desenvolver o Turismo no Brasil, a Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, anunciou a Campanha de Retomada da Serra Gaúcha, que consiste em um extenso cronograma de ações para reaquecer o turismo na região, com uma oferta de voos dedicada especialmente ao lazer.

A campanha marca a volta da operação regular no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Entre as principais iniciativas estão os voos dedicados e semanais saindo de Belo Horizonte, no BH Airport, e de Campinas, pelo Aeroporto de Viracopos, com destino a Porto Alegre. A operação ocorrerá de quinta a domingo em aeronaves A320, a partir de 24 de outubro. A retomada coincide com o Natal Luz, um dos eventos mais aguardados do ano, que acontece na cidade de Gramado, a 120 km da capital do Rio Grande do Sul.

“Estamos muito felizes com a volta das operações em Porto Alegre. Por isso, investimos na oferta de assentos com um aumento de 58% em comparação ao ano anterior, totalizando quase 60 mil. Isso reflete não apenas o nosso compromisso com a Serra Gaúcha, mas também a confiança de que o destino continuará a atrair muitos Clientes, como vimos nos anos anteriores”, destaca Daniel Bicudo, diretor de Marketing e Negócios da Azul.

Além dos voos, a Azul Viagens negociou tarifas exclusivas e condições especiais para experiências e ingressos, garantindo que os Clientes possam aproveitar ao máximo a temporada. No ano passado, a Azul Viagens registrou um crescimento de 104% no número de clientes embarcados durante o período de festividades.

“A gente está muito confiante na retomada do turismo na Serra Gaúcha, há uma demanda reprimida de Clientes que querem viajar pela região. O Natal Luz é uma excelente oportunidade porque une o aumento de frequência com as festividades. Temos a certeza de que eles terão uma excelente temporada e a Azul Viagens está aqui para viabilizar isso, ofertando voos com tarifas acessíveis para fazer deste, um produto ainda mais atrativo na prateleira”, afirmou Giuliana Mesquita, gerente sênior de Produtos da Azul Viagens.

O evento foi realizado em parceria com a Brocker Turismo, que oferece serviços de lazer, hospedagem, transfers e outras facilidades na região. “A retomada dos voos no aeroporto Salgado Filho é a notícia mais aguardada desde o início das chuvas em maio. Para todo o nosso destino na Serra Gaúcha e para todo o Rio Grande do Sul, é o que há de mais importante e vital para o fluxo turístico como um todo. Nossa região necessita de voos em volume, trazendo pessoas de longe, que são aquelas que permanecem mais noites e durante a semana. É o turista que vem de todos os estados do Brasil, com uma tarifa competitiva, que nossa região precisa. Estamos muito felizes com a visita da diretoria da Azul Viagens e Azul Linhas, que nos trouxe pessoalmente essa notícia, juntamente com a malha aérea dos voos dedicados e fretados. Estamos aqui representando todo o produto da Serra, suas atividades e experiências, orgulhosos de poder compartilhar essa notícia com toda a comunidade”, explicou Any Brocker, CEO da Brocker Turismo.

Retomada da operação no Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre

A partir de 21 de outubro, a Azul terá o maior movimento diário no aeroporto da Salgado Filho, com pico de 60 movimentos diários (pousos e decolagens), além de reforçar sua posição de empresa com a maior malha no Estado do Rio Grande do Sul.

A companhia aérea passa a conectar novamente Porto Alegre com as cidades de Campinas (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (Confins-MG), Congonhas e Guarulhos (SP), Galeão (RJ), além de ligações regionais para os municípios de Santa Maria, Santo Ângelo, Pelotas e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. As operações serão realizadas, em sua maioria, em jatos A320, com capacidade para transportar até 174 Clientes.

Sobre a Azul Viagens

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. Com forte presença no Brasil, oferece grande variedade de roteiros turísticos e seus pacotes contam com a grande capilaridade da malha aérea da Azul: são mais de 160 destinos entre domésticos e internacionais. Atualmente, a Azul Viagens detém mais de 100 lojas distribuídas pelo Brasil e no exterior, em cidades como: Campinas (Shopping Dom Pedro e Campinas Shopping), Jundiaí Sorocaba, Piracicaba, Santa Bárbara d ́Oeste, Hortolândia, Limeira, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Paulo (Shopping Eldorado, Shopping Tamboré e Ibirapuera), além de contar com representantes em todo o Brasil. Seguindo as premissas da Azul de baixo custo e alta qualidade de serviços, a operadora oferece preços bastante atrativos e atua nos principais destinos turísticos do Brasil e do Mundo. A Azul Viagens também oferece mais de 140 mil hotéis em todo o mundo, e conta com a oferta exclusiva de pacotes para Fort Lauderdale/Miami e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. A operadora também é parceira seleta da Disney, Universal e Seaworld, além de outros parques na Flórida, oferecendo a seus Clientes pacotes completos com hospedagem, ingressos e alimentação para estes destinos.