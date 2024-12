Pacote de horas de voo é alternativa flexível para quem não quer ter um avião Amaro Aviation oferece serviço premium que pode ser utilizado entre aviões e helicópteros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/12/2024 - 17h16 (Atualizado em 02/12/2024 - 17h16 ) twitter

Pacotes para aviões e helicópteros Divulgação Amaro Aviation

Além dos serviços de táxi-aéreo e programa de propriedade compartilhada, a Amaro Aviation oferece o Pacote de Horas, uma alternativa para quem deseja flexibilidade e economia em voos executivos. Funciona assim: o cliente adquire um pacote de horas de voos anuais, que pode ser de 50, 100 ou 150 horas, e elas são utilizadas conforme a necessidade.

A modalidade oferece conveniência e praticidade, com acesso a serviços premium de bordo, segurança e agilidade. “É um produto eficiente e inteligente. O cliente não precisa imobilizar os seus investimentos em um ativo, e pode desfrutar do benefício do uso das aeronaves a um preço diferenciado e com uma disponibilidade maior do que se fosse consultar um fretamento comum”, explica Marcos Amaro, CEO da empresa.

Quem compra o Pacote de Horas da Amaro Aviation tem acesso a todas as aeronaves da frota da Amaro, que são três jatos – dois Pilatus PC-24 e um Cessna Citation Excel –, um turbo-hélice Pilatus PC-12 NGX e um helicóptero Bell 429. “É um produto que tem funcionado muito bem desde que fundamos a companhia”, afirma Marcos Amaro.

Assim como no táxi-aéreo, o cliente apenas reserva a data e o horário do voo, e todo o restante da operação, como plano de voo, documentação, taxas aeroportuárias e tripulação ficam sob os cuidados da Amaro; o cliente apenas irá desfrutar do voo, seja a negócio ou a lazer. Outro diferencial no Pacote de Horas é que o contratante não fica sujeito às alterações dos preços do combustível; de seu pacote são descontadas apenas as horas de voo, além da possibilidade do intercâmbio da utilização entre as aeronaves disponíveis.

Mais sobre a Amaro Aviation

Fundada em 2020 por Marcos Amaro, João Mellão e Ksenia Kogan Amaro, a Amaro Aviation é uma empresa privada de aviação executiva localizada em São Paulo (SP) que oferece serviços de fretamento, táxi-aéreo, compartilhamento e gerenciamento de aeronaves. No começo do ano, oficializou sua estreia no segmento de asas rotativas ao firmar um contrato de aquisição exclusivo com a Gualter Helicópteros para a introdução no Brasil do helicóptero suíço AW09, fabricado pela Leonardo, tornando-se o cliente-lançador do novo modelo no país.

