PaGol lança primeiro Pix com milhas no Brasil, reforçando benefícios para viajantes A bonificação já está disponível no aplicativo PaGol e vale para compras no site da GOL Linhas Aéreas Luiz Fara Monteiro 30/08/2024 - 15h55 (Atualizado em 30/08/2024 - 15h55 )



PaGol: primeiro Pix com milhas no Brasil

A parceria entre PaGol, Smiles e GOL Linhas Aéreas, que já era robusta, ganha novo capítulo: a PaGol lançou o primeiro Pix com milhasback do Brasil. Uma inovação pioneira no mercado de meios de pagamento para quem ama viajar. A partir deste mês, os clientes da PaGol que realizarem qualquer pagamento no checkout do site da GOL Linhas Aéreas, como passagens aéreas, assento mais conforto, mala extra, serviço pet cabine, entre outros, podem acumular uma milha para cada real gasto, desde que o pagamento seja feito via Pix da PaGol.

O novo recurso faz parte da estratégia da PaGol de oferecer vantagens exclusivas aos seus clientes, potencializando o acúmulo de milhas Smiles e facilitando a conquista de novas viagens. Os clientes que não tiverem saldo, mas possuírem milhas Smiles, também poderão aproveitar a nova funcionalidade, convertendo suas milhas em dinheiro e, em seguida, realizando um Pix. “Queremos tornar a experiência de pagamento com Pix ainda mais gratificante, permitindo que nossos clientes acumulem milhas nas transações realizadas dentro do checkout do site da GOL, aproximando-os ainda mais da sua próxima viagem”, afirma Ravel Lage, CEO da PaGol.

A conta digital, que já se destaca por produtos que transformam cada transação em uma oportunidade de juntar milhas Smiles, agora amplia ainda mais as possibilidades para os “Pix Lovers” — termo que a empresa adotou para descrever os entusiastas do popular meio de pagamento instantâneo.

Com a inclusão do Pix na sua plataforma, a PaGol não só oferece a conveniência de um dos métodos de pagamento mais utilizados pelos brasileiros, mas também integra benefícios que são um verdadeiro atrativo para quem está sempre planejando a próxima viagem. O programa de assinatura Turbo Milhas da PaGol potencializa a experiência dos clientes ao maximizar os ganhos em diversos produtos e serviços dentro do app. Além disso, o saldo na conta digital também gera milhas, um diferencial para quem busca maximizar seus ganhos.

Segundo a empresa, ao longo do próximo semestre, outras ofertas e promoções relacionadas ao uso do Pix PaGol serão lançadas, todas com o objetivo de tornar a experiência de juntar milhas ainda mais simples e acessível. Essa inovação destaca a PaGol como uma pioneira no mercado brasileiro, sendo a primeira a oferecer um Pix com retorno em milhas. A empresa espera que o novo benefício não só atraia novos usuários, mas também incentive os atuais a explorarem ainda mais os recursos da conta digital, que se consolida como uma ferramenta indispensável para os viajantes que querem unir conveniência e vantagens exclusivas.

Para mais informações, confira o regulamento aqui.

Sobre a PaGol

A PaGol é a primeira conta digital com serviços e produtos para quem ama viajar. Composta por acionistas que são controladores das marcas GOL, Smiles e Comporte S.A, a PaGol oferece serviços, inovando em vantagens e benefícios que aproximam os clientes da sua próxima viagem, como por exemplo o Turbo Milhas, a Compra de Milhas e o Saldo Gera Milhas. Disponível em app nas versões mobile para Android e em IOS, o principal diferencial da fintravel está em recompensar em milhas seus clientes a partir da utilização dos produtos financeiro, além do acúmulo automático na plataforma parceria Smiles - não é preciso que o cliente solicite nenhuma migração.

Sobre a Smiles

Smiles é o programa de fidelidade com a mais completa plataforma de viagens do Brasil. Com mais de 25 anos de história e cerca de 22 milhões de clientes, a empresa atua também na Argentina desde 2018. Além da GOL, fazem parte do programa mais de 50 companhias aéreas que voam juntas para mais de 1.600 destinos. Em 2021, a marca foi reconhecida como melhor programa de fidelidade do ano pelo prêmio IBest. Com o propósito de buscar a transformação das pessoas por meio da viagem, a Smiles oferece oportunidades para que todos os clientes possam viajar mais e proporciona diversas maneiras de juntar milhas de forma prática e segura, tendo a milha como elo de ligação com os usuários. Para isso, o programa reúne cerca de 100 parceiros do universo de turismo, entretenimento e varejo -- de bancos e administradoras de cartões de crédito aos principais varejistas do Brasil, hoteis, aluguel de carros, experiências, seguros, postos de combustíveis, entre outros. Os clientes ainda podem assinar o Clube Smiles e contar com acúmulo de milhas mensal e diversos benefícios exclusivos. O cartão de crédito GOL Smiles, dá direito a milhas qualificáveis e acúmulo direto na conta Smiles, além de oferecer a melhor conversão em milha disponível. A Smiles oferece produtos e serviços exclusivos para quem ama viajar e vivenciar novas experiências. Somos feitos de viagens.