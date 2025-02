Passageiros chegam atrasados, perdem voo e agridem funcionários de companhia aérea Ocorrência foi no Aeroporto Internacional de Buenos Aires. Flybondi denunciou os agressores e os impedirá de voar novamente em seus aviões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/02/2025 - 20h51 (Atualizado em 27/02/2025 - 20h51 ) twitter

Passageira vestida de preto agride funcionária no check-in Reprodução vídeo via Clarin

Um novo episódio envolvendo agressão à funcionários de companhia aérea foi registrado, desta vez no Aeroporto Internacional Internacional Ministro Pistarini, ou Ezeiza (EZE), na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. Dois passageiros atacaram funcionários da companhia aérea Flybondi no depois que eles não foram proibidos de embarcar em um voo por não chegarem a tempo de fazer o check-in.

Dos pasajeros llegaron tarde al check-in y golpearon a empleados de Flybondi https://t.co/cE4otZgjsb pic.twitter.com/RHTLpLO3Kv — Clarín (@clarincom) February 27, 2025

O incidente ocorreu na última terça-feira (25), mas as imagens viralizaram nas últimas horas, informa o Clarin. Na quinta-feira, foi revelado que a companhia aérea de baixo custo denunciou os agressores e os impedirá de voar novamente em seus aviões, aplicando uma penalidade pelo direito de admissão .

O vídeo divulgado capturou o ataque furioso, um passageiro pode ser visto gritando com o funcionário no balcão da companhia aérea. " Fique quieto!" e “Estamos aqui há dois dias!” foram alguns dos gritos ouvidos no terminal. Logo após se iniciou a agressão física.

‌



O vídeo, publicado na rede social TikTok , foi filmado a uma distância segura do local onde a cena violenta acontecia.

A passageira, vestida de preto, chegou atrasada e foi filmada agredindo o funcionário da Flybondi, que recuou com o impacto.

‌



Outro funcionário tentou interferir, mas foi interrompido pela fúria da mulher, que ainda ameaçou um terceiro funcionário: “Cale a boca ou eu quebro sua cabeça “.

O agressor então desferiu mais alguns socos nos funcionários da companhia aérea, ainda atrás do balcão.

‌



" Qual é o problema? “Como você vai me bater?”, reagiu o funcionário da Flybondi. A pessoa que gravou o vídeo, pela primeira vez nos 30 segundos que a cena durou, disse uma palavra: “Não, você não pode bater nele “.

“Você chegou atrasada “, disse o mesmo funcionário à mulher violenta. Essas palavras desencadearam a fúria do passageiro, que até então não havia intervindo.

“Não estamos atrasados, não estamos atrasados! Estamos aqui há dois dias!”, gritou o homem. Os colegas retiraram o funcionário espancado do balcão, enquanto o homem continuou a fazer gestos e iniciava uma nova discussão.

Em nota, a Flybondi emitiu um comunicado em defesa de seus funcionários: " Repudiamos os ataques de violência e agressão física sofridos por nossos funcionários no Aeroporto de Ezeiza após dois passageiros comparecerem para o check-in fora do prazo."

“O caso foi imediatamente tratado pela Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA), órgão onde também foi registrada a denúncia correspondente “, acrescenta o texto.

A Flybondi explicou mais tarde que os agressores eram considerados “passageiros perturbadores” que não respeitam “a ordem e a disciplina no aeródromo ou a bordo da aeronave, afetando a tranquilidade dos outros passageiros e a segurança do voo”.

