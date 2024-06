Passageiros da LATAM começam a despachar própria bagagem em Curitiba e economizam 50% de tempo em atendimento

Alto contraste

Curitiba é o 12º aeroporto brasileiro a oferecer o serviço de autoatendimento para despacho de bagagens da LATAM Divulgação LATAM Airlines

A LATAM acaba de dar início no aeroporto de Curitiba ao autoatendimento para despacho de bagagens. Depois de Congonhas (São Paulo) , este é o 12º aeroporto brasileiro a contar com a tecnologia da companhia. A expectativa é que mais de 23 mil volumes passem mensalmente pelo serviço no aeroporto paranaense, reduzindo de 90 para 45 segundos o tempo médio que o cliente ficaria em atendimento. Em 2023, 56% das bagagens de voos LATAM foram despachadas pelos próprios clientes nos aeroportos de Brasília, Galeão (Rio de Janeiro), Guarulhos (São Paulo), Salvador, Natal, Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza, Confins (Belo Horizonte) e Vitória.

“Queremos que o nosso cliente tenha uma jornada no aeroporto cada vez mais ágil e simples e temos trabalhado constantemente para isso. Essa tecnologia é mais uma evidência disso e que com certeza irá facilitar a viagem dos passageiros que embarcam diariamente conosco por Curitiba”, afirma Derick Barboza, diretor de Aeroportos da LATAM Brasil.

O Despacho de Bagagem Express funciona em terminais de autoatendimento da LATAM. O cliente imprime a etiqueta com os seus dados e fixa em sua bagagem. Ao dirigir-se ao balcão de entrega de bagagem, realiza a pesagem e o escaneamento do cartão de embarque e da etiqueta. Caso a bagagem esteja dentro do limite de 23 quilos, a esteira leva a bagagem para ser acomodada no avião.

INVESTIMENTOS RECENTES DA LATAM EM CURITIBA

A LATAM anunciou neste mês de junho que, a partir de 28 de outubro, começará a operar a rota Curitiba-Lima com três voos semanais. Com previsão de transportar até 43 mil passageiros por ano, a operação contará com recursos do PATI (Programa de Aceleração do Turismo Internacional) lançado pelo Governo Federal para ampliação da conectividade aérea. Esta é a segunda rota internacional da companhia no Paraná, depois de Curitiba-Santiago, inaugurada em 2022.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









