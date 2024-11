Passageiros reconhecem LATAM com a classificação máxima no ranking APEX “Five Star Global Airline” São avaliados vários aspectos da companhia aérea, como o conforto dos assentos, serviço de cabine, gastronomia, entretenimento a bordo e conexão Wi-Fi Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/11/2024 - 12h54 (Atualizado em 04/11/2024 - 12h54 ) twitter

Passageiros avaliaram cerca de um milhão de voos e mais de 600 companhias aéreas Brian Bukowski

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo LATAM foi reconhecido com a classificação máxima na categoria de companhias aéreas globais do Ranking APEX 2025, o “Five Star Global Airline”, nomeação que se baseia exclusivamente nos comentários e avaliações dos passageiros, coletados através da associação APEX com o TripIt® da Concur®, a aplicação de organização de viagens mais bem avaliada do mundo.

Para esta edição 2025, os passageiros avaliaram cerca de um milhão de voos e mais de 600 companhias aéreas, considerando diferentes aspectos como a comodidade dos assentos, serviço de cabine, entretenimento a bordo, gastronomia, salas de aeroporto (salões VIP), e conexão Wi-Fi, entre outros.

“É uma honra receber, pelo terceiro ano consecutivo, o reconhecimento dos nossos passageiros com a distinção de 5 estrelas da APEX. Isso reflete nosso compromisso de continuar oferecendo um serviço de excelência em cada voo. Isso nos inspira a continuar melhorando cada detalhe para proporcionar uma experiência única e inesquecível a todos que escolhem voar conosco”, disse o vice-presidente de Clientes do Grupo Latam Airlines, Paulo Miranda. Um dos aspectos de destaque da LATAM é a experiência a bordo, que inclui vários serviços que contribuem para que os passageiros tenham não apenas uma viagem confortável, mas também divertida e prazerosa. Entre esses serviços estão as renovadas e confortáveis cabines dos aviões, com assentos ergonômicos reconhecidos em toda a região.

Além disso, os passageiros têm alternativas de entretenimento para todos os gostos, disponíveis na plataforma LATAM Play, que conta com a maior e mais exclusiva biblioteca de conteúdos da América Latina, com uma ampla seleção de mais de 240 filmes – incluindo Disney+, Paramount+ e Max –, 740 programas de televisão e 1.500 faixas de música; bem como uma variedade de opções que vão desde conteúdo educativo e de bem-estar até conteúdo original que mostra artistas regionais. No caso específico do Brasil, os passageiros podem assistir a populares canais de televisão ao vivo como Globo, GloboNews e Multishow.

Em termos de conectividade, a LATAM implementou Wi-Fi gratuito para os clientes LATAM Pass em voos domésticos e regionais, serviço que no Brasil abrange 100% da frota, enquanto no caso do Chile já supera 60% das aeronaves.

A gastronomia a bordo é outro atributo valorizado pelos passageiros, como o serviço de cortesia em rotas domésticas e o programa de receitas único para voos de longa distância, “Sabores que transportam”, que enfatiza o patrimônio cultural-gastronômico da América do Sul, com a ajuda de chefs mulheres emergentes que representam cozinhas regionais a bordo.

Continuamente, a LATAM analisa as preferências dos passageiros e realiza ações segmentadas para cada passageiro, com o objetivo de melhorar as viagens e oferecer um serviço personalizado, tanto a bordo quanto em terra, o que resultou em equipes preparadas e em constante escuta ativa dos clientes.

