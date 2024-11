Passagens aéreas terão aumento ‘modesto’ em 2025, diz multinacional de gestão de viagens No entanto, reajustes teriam algumas variações regionais “significativas”, informa a American Express Global Business Travel Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/11/2024 - 12h07 (Atualizado em 27/11/2024 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tarifas aéreas terão reajustes modestos em boa parte do mundo em 2025 William Alves

RESUMINDO A NOTÍCIA Tarifas de bilhetes aéreos terão reajustes modestos em 2025, mas com algumas variações regionais consideráveisEm boa parte do mundo

As tarifas aéreas em todo o mundo devem se “estabilizar” no ano que vem, à medida que a capacidade global das companhias aéreas continua aumentando, de acordo com o Air Monitor 2025 da American Express Global Business Travel.

Como informa o BTN Europe, o relatório aponta que, embora as tarifas na maioria das rotas ainda aumentem ano a ano, esses aumentos seriam, em sua maioria, “modestos”, com algumas variações regionais “significativas”. A Amex GBT acrescentou que isso seria uma continuação da estabilização nos preços de voos vista durante 2024.

Na Europa, as tarifas para voos dentro do continente devem subir 1,2% para a classe executiva e 2,8% para a econômica ano a ano. Em rotas transatlânticas, as tarifas de negócios devem subir 1,5%, com os preços da classe econômica provavelmente subindo apenas 0,8%. O estudo não especifica a previsão para o Brasil, que em 2023 registrou um aumento de 47,24%.

Aumentos maiores de preços são esperados em rotas da Europa para a Ásia e o Oriente Médio. As tarifas de classe executiva para a Ásia devem aumentar em 8,2% ano a ano, enquanto os preços da classe econômica aumentarão em 6,6%. Para voos para o Oriente Médio, as tarifas de classe executiva devem aumentar em 6,8%, com um aumento semelhante nas passagens de classe econômica (6,7%).

‌



Apesar de uma “estabilização” nos aumentos de preços, a Amex GBT disse que ainda haveria “desafios” para os compradores de viagens em suas negociações, já que as companhias aéreas se concentram mais em “gestão inteligente de receitas e preços dinâmicos”.

Gerardo Tejado, vice-presidente sênior de serviços profissionais da Amex GBT, disse: “Em 2025, as empresas enfrentarão uma nova realidade em seus programas aéreos: embora os aumentos de preços estejam se estabilizando e a capacidade tenha retornado, as tarifas continuam altas.

‌



“As empresas devem esperar posturas de negociação duras das companhias aéreas, particularmente à medida que as transportadoras evoluem seus modelos de distribuição. Os compradores de viagens corporativas precisarão ser estratégicos – por exemplo, em torno de dados de fidelidade e desempenho do programa – para obter valor neste ambiente.”

As tendências que podem moldar os preços das companhias aéreas no próximo ano incluem a redução da demanda por lazer, o crescimento da capacidade, as tensões geopolíticas que afetam os custos de combustível, o aumento de encargos como sobretaxas ambientais e novas taxas do sistema de distribuição global (GDS), além da adoção contínua da Nova Capacidade de Distribuição (NDC) pelas companhias aéreas.

‌



O relatório também citou o uso de IA por companhias aéreas e provedores de tecnologia para “aprimorar a gestão de receitas e as capacidades de varejo”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.