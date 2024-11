Despressurização sobre o Atlântico faz avião com 259 a bordo pousar em emergência Tripulação do Boeing 787 da Avianca seguiu o protocolo e realizou aproximação segura nos Açores Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/11/2024 - 23h03 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h11 ) twitter

Boeing 787 Dreamliner da Avianca, semelhante ao do incidente Eigenes Werk - Wikimedia Commons

Um Boeing 787-8 da Avianca, registro N785AV, que realizava o voo AV-46 de Bogotá, na Colômbia, para Madri, na Espanha, enfrentou um incidente antes de chegar no continente europeu nesta quinta-feira (31).

Veja a rota percorrida pelo Dreamliner da Avianca no mapa da plataforma de monitoramento AirNav Radarbox:

A rota do Avianca AirNav Radarbox

A aeronave com 250 passageiros e 9 tripulantes sobrevoava o Oceano Atlântico a cerca de 520 milhas náuticas ao sul de Ponta Delgada, em Portugal, quando a aeronave apresentou um problema técnico, com uma despressurização.

O blog teve acesso ao relato de um passageiro que estava a bordo e afirmou que as máscaras de oxigênio foram acionadas pelo sistema de segurança para casos de despressurização da cabine. Ainda de acordo com o relato, os comissários atuaram rapidamente para a preparação do pouso não programado.

‌



A tripulação comunicou a emergência ao ATC (Controle de Tráfego Aéreo) e iniciou uma descida de emergência rumo a Ponta Delgada, na região do arquipélago de Açores, Portugal.

O Boeing 787 Dreamliner pousou em segurança na pista 12 de Ponta Delgada cerca de 90 minutos após o início da despressurização.

‌



A companhia aérea relatou que a aeronave teve que desviar devido à perda de pressão da cabine. De acordo com o Aviation Herald, um voo especial da Wamos Air levaria os passageiros para Madri.

A Avianca enviou para o blog o seu posicionamento sobre o caso. Leia:

‌



“Bogotá, primeiro de novembro de 2024. O voo AV46, de matrícula N785AV e operado por um Boeing 787, que atendia a rota Bogotá-Madrid em 31 de outubro, teve que ser desviado em função de uma perda de pressão na cabine. Aterrissou de maneira segura às 20:06, horário local (16:06, horário da Colômbia), no Aeroporto de Ponta Delgada, João Paulo II, nos Açores (Portugal). O capitão e sua tripulação seguiram os protocolos para o manejo da situação, e os 250 passageiros e 9 tripulantes a bordo chegaram a Ponta Delgada em perfeitas condições. Foram assistidos com serviço de hospedagem e realocados em um voo que partiu no dia primeiro de novembro para o Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas às 12:45, horário local (09:45, horário da Colômbia)."

