Piloto da Marinha dos EUA se torna a primeira mulher a derrubar um alvo aéreo em combate Aviadora faz parte de esquadrão de caça e ataque embarcados no porta-aviões nuclear USS Dwight D. Eisenhower Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 15h59 (Atualizado em 23/07/2024 - 15h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

F/A-18E/F Super Hornet, da Marinha americana US Navy

Uma aviadora da Marinha dos Estados Unidos se tornou recentemente a primeira mulher americana a marcar uma vitória em combate ar-ar. A piloto de caça, que não foi identificada, ganhou essa distinção após derrubar um drone Houthi, um das dezenas de drones de ataque lançados pelo grupo rebelde baseado no Iêmen que alvejaram navios mercantes civis no Mar Vermelho e águas vizinhas, de acordo com a Marinha. Os Houthis dizem que os ataques são uma resposta direta à devastação em Gaza desde o início da guerra Israel-Hamas.

A Marinha disse que a piloto estava voando um caça F/A-18 Super Hornet durante uma missão de combate no porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower. Ela estava entre um grupo de homens e mulheres pertencentes ao Strike Fighter Squadron 32, apelidado de “Flying Swordsmen”. O Eisenhower foi o primeiro porta-aviões dos EUA a integrar sua tripulação operacional com mulheres aviadoras em 1994, de acordo com o National Air and Space Museum .

“Durante uma missão, o VFA-32 se tornou o lar da primeira piloto americana a engajar e eliminar um contato ar-ar”, disse a Marinha .

Não ficou claro exatamente quando o piloto abateu o drone, mas a Marinha disse que durante a mobilização seu esquadrão disparou mais de 20 mísseis ar-ar contra drones de ataque unidirecionais Houthis que tinham como alvo navios mercantes no Mar Vermelho e no Estreito de Bab-al-Mandeb, que é uma estreita via navegável entre o Iêmen e o Chifre da África.

Publicidade

Como informa reportagem da CBS News, o Esquadrão de Caça de Ataque 32 concluiu a implantação no início deste mês e retornou à Estação Aérea Naval de Oceana, em Virginia Beach, em 14 de julho, informou a Marinha, chamando seu serviço de “histórico”.

“O sucesso de todo o esquadrão nos últimos nove meses é um testamento para todos os membros do comando e seus amigos e familiares em casa que os apoiam”, disse o comandante Jason Hoch, o oficial comandante do Strike Fighter Squadron 32, em uma declaração. “Eu não poderia estar mais orgulhoso do desempenho dos Swordsmen dia após dia em condições incrivelmente exigentes. Nós provamos repetidamente que a flexibilidade que um grupo de ataque de porta-aviões traz para a luta é incomparável, e isso se deve unicamente aos marinheiros altamente treinados e motivados que vão além do chamado do dever a cada dia.”

Publicidade

O esquadrão voou mais de 3.000 horas de combate e completou mais de 1.500 missões de combate ao longo de sua implantação, o que a Marinha disse ser sem precedentes. Sua implantação serviu às operações Inherent Resolve e Prosperity Guardian, os nomes das campanhas militares dos EUA contra o Estado Islâmico e os ataques liderados pelos Houthis contra navios no Mar Vermelho, respectivamente. Além de confrontar drones de ataque dentro e ao redor do Mar Vermelho, eles também realizaram dois ataques em áreas do Iêmen sob controle Houthi, de acordo com a Marinha.

Os ataques Houthi a navios comerciais no Mar Vermelho e águas circundantes, todos corredores de transporte marítimo internacionais vitais, aumentaram em novembro e continuaram desde então. Assim como o Hamas, o grupo rebelde iemenita é apoiado pelo Irã. Acredita-se que pelo menos dois dos ataques de drones do grupo naquela região causaram mortes de marinheiros, sendo o mais recente um ataque Houthi a um navio de carga no Mar Vermelho que afundou em junho. Acredita-se que uma pessoa tenha morrido no ataque, informou a Associated Press na época. Autoridades dos EUA disseram anteriormente que outro ataque Houthi a um navio comercial no Golfo de Áden matou pelo menos três pessoas e feriu outras quatro em março.

Publicidade