Pista do BH Airport recebe cerca de 4 mil atletas em corrida noturna Atletas fizeram percursos de 5 km e 10km numa das maiores pistas de pouso e decolagem do Brasil Luiz Fara Monteiro 13/11/2024 - 18h39 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h39 )

A corrida aconteceu em período que o terminal mineiro não tem operações de voo Crédito: BH Airport/Divulgação

A Santander Track&Field Run Series, a 5ª edição da corrida que aconteceu no último sábado (9/11), no BH Airport, animou os atletas que compareceram. Quase 4 mil pessoas correram numa das maiores pistas de pouso e decolagem do Brasil. Enquanto superavam seus próprios limites em percursos de 5 km e 10 km, os participantes se encantaram com o universo da aviação.

Os atletas começaram a chegar por volta das 22h30, aproveitando diversas ativações como massagem, foto 360º, degustação de café, tatuagem temporária, show musical, além de um aquecimento animado. A largada aconteceu às 2h15, período em que o terminal mineiro não tem operações de voo. Ao longo do percurso, os corredores tiveram acesso a pontos de hidratação e uma infraestrutura completa para garantir a segurança de todos.

Cada participante também recebeu um kit exclusivo, que inclui camiseta do evento, número de peito, chip para cronometragem e brindes especiais oferecidos pelos patrocinadores. Ao final da corrida, os atletas com o melhor tempo subiram ao pódio e foram reconhecidos.

“A corrida foi um sucesso. Foi possível sentir a alegria e determinação dos atletas, que também ficaram encantados com a nossa pista, com os aviões que estavam estacionados e todo o universo da aviação. Eventos como esse aproxima mais o aeroporto das pessoas e lembra que esse é um ambiente de conexão, um lugar para encurtar distâncias, conectar destinos e construir memórias e vivências únicas”, afirma o CEO do BH Airport, Daniel Miranda.

