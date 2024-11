Polícia Federal aborda jato da Avianca logo após pouso em Guarulhos Agentes entraram na aeronave ainda no pátio e realizaram buscas. Avião foi liberado para seguir até o portão minutos depois Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 17h09 ) twitter

Modelo da Avianca semelhante ao da ocorrência Lucas Batista

Um voo da Avianca procedente de Bogotá foi interceptado por viaturas da Polícia Federal ainda no pátio do aeroporto de Guarulhos na tarde desse sábado (8). Agentes utilizaram uma escada para acessar a aeronave por uma das portas traseiras e permaneceram no interior do A320 por alguns minutos, informa o Aeroin.

De acordo com o perfil Portão 1, a suspeita é de que um dos passageiros carregava um objeto suspeito na cintura. Tripulantes teriam desconfiado e avisado aos pilotos, que entraram em contato com o controlador de voo.

🚨 URGENTE: informações pendentes de confirmação, mas existe a suspeita de ter um passageiro com bomba a bordo desse voo da Avianca no @gruairportsp. =O Airbus ficou parado nessa taxiway, ao invés de seguir para os portões do Terminal 2. O voo é o AV185.



📸: SBGR Live pic.twitter.com/HPs4gwNl7L — Portão 1 (@portaoum) November 9, 2024

A rotina do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi modificada desde a tarde de ontem, quando um empresário foi executado por homens armados na saída da ala Oeste do Terminal 2. No início desta madrugada um voo da Total Linhas Aéreas - que opera transporte de cargas - realizou um pouso de emergência após o início de um incêndio a bordo. A aeronave ficou destruída. Com a permanência do Boeing 737-400 na pista para o trabalho de investigação, a Torre de Controle precisou administrar uma longa fila de aviões em espera para pouso e decolagem na manhã de hoje.

Esse texto poderá ser atualizado tão logo a Polícia Federal ou a Avianca se manifestem.

