Pontos Premmia acumulados em Postos Petrobras agora podem resgatar passagens aéreas com a LATAM

LATAM: Pontos Premmia acumulados em Postos Petrobras agora podem resgatar passagens aéreas Arte LATAM Airlines

Imagine poder viajar o Brasil e o mundo ao abastecer o carro no posto de gasolina. É exatamente esta a novidade anunciada pela LATAM aos clientes de seu programa de fidelidade LATAM Pass que acumulam pontos no programa Petrobras Premmia. A partir desta terça-feira (2/7), todos os pontos acumulados em produtos e serviços dos Postos Petrobras poderão ser convertidos em pontos LATAM Pass para resgatar passagens aéreas e outros produtos disponíveis em latampass.com .

Segundo Cristian Ortiz, CEO do LATAM Pass, a parceria com o Premmia é mais um passo da LATAM para inserir cada vez mais o programa de fidelidade no dia a dia dos brasileiros, ampliando as opções de acúmulo em transações cotidianas. “Queremos que cada vez mais brasileiros viajem com a LATAM. Por isso, estamos ampliando as possibilidades de acúmulo de pontos em nosso programa de fidelidade. A parceria com o Premmia é mais um passo nessa estratégia. Estamos ampliando nosso alcance aos clientes da maior rede de postos do Brasil e dando a eles a oportunidade de viajar mais ao encher o tanque ou consumir produtos e serviços dos postos Petrobras”, explica o executivo.

“Estamos cada vez mais transformando o Petrobras Premmia em uma plataforma de relacionamento, com o objetivo não apenas de oferecer as melhores ofertas, mas também de proporcionar uma experiência completa e personalizada para todos que abastecem nos Postos Petrobras. Isso inclui a ampliação do nosso ecossistema de benefícios. Para isso, foi fundamental fortalecer nossa parceria de longa data com a LATAM, integrando nossos programas de fidelidade e enriquecendo a experiência dos nossos consumidores”, explica Vanessa Gordilho, vice-presidente de Negócios, Produtos e Marketing da Vibra.

Para transferir os pontos Premmia para o LATAM Pass, basta acessar o aplicativo Premmia, clicar na seção “trocar pontos”, selecionar a opção de pontos LATAM Pass e escolher uma das cinco opções de oferta:

35 pontos Premmia + R$ 39,00: 1 mil pontos LATAM Pass;

70 pontos Premmia + R$ 77,50: 2 mil pontos LATAM Pass;

200 pontos Premmia + R$ 193,00: 5.000 pontos LATAM Pass;

350 pontos Premmia + R$ 385,00: 10.000 pontos LATAM Pass;

12 mil Pontos Premmia: 5 mil pontos LATAM Pass + 5% de bônus sobre os Pontos LATAM Pass (condição exclusiva aos participantes de Nível Premium do Premmia durante a oferta Terçou, de 2 a 12 de julho. Limite de 1 (uma) transferência por CPF a cada 180 dias).

Todas as ofertas podem ser adquiridas no cartão de crédito à vista ou em até 6x sem juros. A conversão dos pontos Premmia para Pontos LATAM Pass, vale lembrar, ocorrerá em até dois dias úteis após a confirmação do pagamento. Já os pontos bônus serão creditados em até 10 dias úteis. Os pontos terão validade de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da disponibilização dos pontos na conta LATAM Pass do Cliente.

ATÉ 40% DE BÔNUS NO LANÇAMENTO DA PARCERIA

A parceria entre LATAM Pass e Premmia é celebrada com uma campanha promocional que oferece até 40% de pontos extras nas transferências ao programa de fidelidade da LATAM. Válida até 12 de julho, a campanha envolve 30% de bonificação para a base geral de clientes, que pode ser somada a mais 10% aos assinantes do Clube LATAM Pass ou titulares do cartão de crédito LATAM Pass Itaú. A bonificação, vale ressaltar, será calculada com base na quantidade de pontos LATAM Pass conquistados com a transferência.

Ainda na segunda quinzena de julho, clientes LATAM Pass também poderão resgatar seus pontos no Shopping LATAM Pass por Vale-Premmia, um voucher que poderá ser utilizado para pagar os abastecimentos na rede de Postos Petrobras, adquirir produtos na loja de conveniência BR Mania e para pagamentos de serviços automotivos no Lubrax+, sempre por meio do APP Premmia.

OUTRAS FORMAS DE ACUMULAR PONTOS LATAM PASS

O LATAM Pass é o programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines. O programa oferece várias formas de acumular pontos. Uma delas é por meio do cartão de crédito LATAM Pass Itaú, que transforma em pontos todas as compras realizadas com ele e ainda oferece benefícios adicionais ao cliente. Em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass, que oferece mais de 200 mil produtos de parceiros varejistas em um só lugar para a compra em dinheiro, o cliente também é recompensado com pontos.

Em dezembro de 2022, a LATAM lançou também o Clube LATAM Pass, um produto contratado por assinatura mensal, em que o cliente recebe benefícios exclusivos, como a garantia de uma quantidade de pontos mensalmente a depender do plano escolhido por ele. Por último, o cliente pode acumular pontos por meio de seus bancos parceiros, concentrando suas compras em um de seus cartões de crédito e solicitando a transferência ao LATAM Pass.

Todos os pontos acumulados podem ser usados para o resgate de passagens aéreas com a LATAM ou em produtos disponíveis em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.





