Porto Seguro é o destino turístico com mais voos da Azul na alta de verão Cidade do litoral baiano receberá mais de 700 voos entre dezembro e fevereiro Luiz Fara Monteiro 07/11/2024 - 18h29

Serão 18 rotas, com um total 212 mil assentos de/para o litoral baiano Foto: Divulgação

A Azul elegeu Porto Seguro, no litoral da Bahia, como seu principal destino turístico no Nordeste, durante a alta temporada de verão.

A cidade receberá 703 voos durante o período de férias para o litoral baiano, entre 16 de dezembro a 2 de fevereiro, a partir de 18 aeroportos. Somente voos extras, serão 340 operações.

Entre as principais ligações, estão Salvador (BA), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Montes Claros (MG), Uberlândia (MG), Confins (MG) e Viracopos (Campinas-SP), sendo os dois últimos os maiores hubs da Companhia, conectando Clientes de todo o Brasil.

O município baiano lidera em número de origens/destinos extras atendidos no período, com a disponibilidade de 212 mil assentos de/para o destino turístico. Os voos serão feitos com aeronaves Airbus A320, Embraer 195 E1/E2 e ATR, de acordo com o trajeto, com capacidade para 174, 118/136 e 70 Clientes, respectivamente.

‌



De acordo com Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, o Nordeste é estratégico para a operação da companhia neste período. “A região é bastante procurada pelos nossos Clientes, pois reúne destinos litorâneos famosos e que se aquecem durante a alta. Assim, a Companhia planeja as malhas de forma a atender a demanda e possibilitar conexões com várias partes do país”, explicou.



Durante a temporada de alta, a companhia disponibilizará 3.048 voos extras, 12% a mais que no ano anterior, quando foram realizados 2.705 voos extras. Ao todo, entre regulares, voos extras e dedicados da Azul Viagens, a Companhia terá 43,3 mil voos, incluindo novos voos internacionais.

