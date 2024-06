Prime You adquire o primeiro Gulfstream G700 do Brasil Resultado de um investimento de cerca de US$ 90 milhões entre aquisição e estruturação da operação, empresa é a primeira do País a operar com esta aeronave no sistema de propriedade compartilhada

Alto contraste

A+

A-

Prime You: primeiro Gulfstream G700 do Brasil 4N6A8880;Cou_20191013_0104;d_g700_g_print_00005 (Mathew Courtney)

A Prime You anuncia a realização do maior negócio da aviação executiva já feito no País, com a aquisição de uma aeronave Gulfstream G700, que passa a compor a sua frota de aeronaves no regime de propriedade compartilhada. Maior empresa da América do Sul de compartilhamento de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos, a Prime You se torna a primeira e única a oferecer ao mercado nacional de aviação executiva o Gulfstream G700.

Resultado de um investimento de aproximadamente US$ 90 milhões entre aquisição e estruturação da operação, o G700, com cabine ultragrande, é considerado o jato executivo de ultralongo alcance de maior desempenho da indústria e será entregue à Prime You em 2024.

“Temos atuado fortemente para expandir as nossas operações e levar aos nossos clientes e ao mercado o que há de mais avançado e moderno no mundo na aviação executiva, e a aquisição do G700 é a uma operação de grande relevância, que confirma o nosso pioneirismo e a força do nosso negócio de propriedade compartilhada”, afirma Marcus Matta, fundador e CEO da Prime You.

Rodolfo Costa, diretor de aviação da Prime You, ressalta que a chegada do G700 irá revolucionar a aviação executiva com a oferta de uma aeronave deste perfil no regime de propriedade compartilhada. “Estamos trazendo ao mercado brasileiro o melhor jato do mundo, com capacidade para cruzar os continentes em voos non stop, com tecnologias de ponta que propiciam conforto e segurança aos passageiros”, destaca.

Publicidade

Testes realizados pela Gulfstream mostraram que o G700 levou 10h13, sem escalas, para ir de Los Angeles (EUA) até Nice (França), a uma velocidade de Mach 0.90 (cerca de 1.111 km/h) e 11h30 para ir de Nice até Singapura.

A Prime Aviation – divisão de negócios da Prime You focada em aviação – vem registrando forte crescimento nos últimos anos devido à demanda por aeronaves no modelo de propriedade compartilhada, tanto para deslocamentos internos no País quanto para voos de longa distância.

Publicidade

No modelo de compartilhamento da Prime You, o G700 será dividido entre três cotistas. Cada um fará um investimento proporcional à sua participação e o valor será financiado. Os custos fixos mensais também serão divididos de forma igualitária entre eles, cada um pagando um valor por hora voada de acordo com a sua utilização.

Cada cotista tem o direito de utilizar a aeronave até 110 dias ao ano, otimizando sua utilização e reduzindo a ociosidade que teria caso optasse por ser o único proprietário do bem, além de ter uma redução muito significativa nos custos fixos e de manutenção. Na Prime You, a gestão do ativo inclui a contratação de tripulação, hangaragem, manutenção, seguros e os demais custos envolvidos na operação da aeronave.

Publicidade

Conheça o G700

Lançado pela Gulfstream em 2019, o G700 representa o que há de mais moderno, inovador e de melhor desempenho e luxo, entre outros atributos. É o jato executivo Gulfstream mais rápido já produzido, com capacidade de realizar voos de longo alcance sem escalas, oferendo uma experiência de voo única.

Está equipado com motores Rolls-Royce Pearl 700, o que permite uma excelente autonomia de voo, podendo alcançar uma velocidade máxima de Mach 0,935 -número que chega próximo da velocidade do som -, o que equivale a chegar a pouco mais de 1.150 km/h.

Possui comprimento total de 33,48 metros, sendo 19,41 metros somente do interior da cabine – a maior de toda a frota da Gulfstream.

O interior da aeronave, a depender da configuração, pode ser dividido em quatro ou cinco áreas de estar (ou cabines), incluindo uma cabine traseira privativa com cama fixa permanente – todas iluminadas naturalmente por meio de 20 janelas ovais panorâmicas, as maiores da aviação executiva.

Entre os inúmeros confortos oferecidos, está um sistema ionizante para o ar da cabine e reabastecimento de ar 100% fresco a cada dois ou três minutos, o que proporciona uma alta qualidade de ar.

Internamente, apresenta a altitude de cabine mais baixa da indústria da aviação executiva, fazendo com que em voos a 41.000 pés a cabine esteja a uma altitude de apenas 2.840 pés, garantindo maior conforto aos passageiros.

A aeronave pode ser configurada para comportar até 19 passageiros, podendo ser montadas camas para até 13 passageiros simultaneamente.

Sobre a Prime You

Fundada em outubro de 2008, a Prime You atua no segmento de propriedade compartilhada de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis e carros esportivos. A empresa também opera na gestão dos ativos para aqueles que desejam profissionalizar a administração do seu bem, e, também, no segmento de táxi aéreo.

Possui duas bases operacionais, uma no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo e outra no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro um escritório central em Alphaville, além de operações em Angra dos Reis e Paraty (RJ), e no Guarujá (SP).









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.