Primeira aeronave 777 da Emirates reformada com os interiores de cabines mais recentes decola para Genebra A reforma foi concluída antes do planejado; com isso, Genebra passou a receber a mais recente experiência na aeronave Boeing 777 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/08/2024 - 17h33 (Atualizado em 12/08/2024 - 17h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Novos assentos das cabines Business Class e Premium Economy Class estreiam na aeronave 777 Divulgação Emirates

A primeira aeronave Boeing 777 da Emirates totalmente reformada – com novos interiores de cabine e um novo visual – entrou em serviço na tarde do dia 07 de agosto pela primeira vez realizando o voo EK 83 para Genebra. A aeronave levou no total 37 dias para receber uma reforma completa e será operada quatro dias antes do prazo anunciado oficialmente.

Assista a este vídeo acelerado que mostra como as primeiras cabines da aeronave 777 da Emirates foram removidas, ajustadas e reformadas pela experiente equipe de engenharia interna da companhia aérea.

Sir Tim Clark, presidente da Emirates Airline, disse: “A Emirates continua reforçando o seu compromisso de oferecer uma experiência inigualável a bordo com a introdução da sua mais recente aeronave Boeing 777 com novos interiores exclusivos, elevando o padrão de viagens premium do setor. Nossa mais recente cabine da Business Class oferece aos clientes a sensação de exclusividade e privacidade, além do nosso conjunto de produtos a bordo, que é o melhor do setor. A adição da nossa popular cabine Premium Economy, considerada uma das melhores do setor, acrescenta sofisticação e modernidade à experiência de voo e foi desenvolvida para proporcionar mais conforto. Com mais aeronaves Boeing 777 e A380 renovadas para oferecer nossos produtos a bordo de última geração, os clientes podem aproveitar as melhores experiências nos céus nesses dois modelos de aeronaves.”

A reforma da aeronave Boeing 777 da Emirates começou no início de julho, com a reconfiguração da aeronave para incluir a nova cabine Premium Economy, que oferece 24 assentos dispostos em três fileiras no layout de 2-4-2. Os assentos de couro creme, realçados por acabamentos de painéis de madeira em toda a cabine, oferecem mais conforto com a distância de 96,52 cm, 49,53 cm de largura e reclinação de 20,32 cm. oferecendo mais espaço para o cliente se esticar e relaxar, além do apoio de cabeça ajustável em 6 posições.

Publicidade

A nova Business Class da aeronave 777 da Emirates é uma cabine aconchegante e convidativa que apresenta detalhes inteligentes com mais privacidade para os clientes. Os assentos e a paleta de cores da cabine foram aprimorados para refletir os elementos de design claros e leves da experiência na aeronave A380 icônica da Emirates, com assentos de couro macios na cor creme realçada pelo acabamento na cor champanhe, além dos painéis de madeira mais clara e detalhes de tecnologia moderna que garantem conveniência e luxo.

Com 38 assentos na configuração 1-2-1, cada assento ergonômico de 52,57 cm de largura pode ser convertido em uma espaçosa cama plana com reclinação de até 199,64 cm. O assento também possui um encosto de cabeça acolchoado para maior conforto. Os assentos da cabine são dispostos em fileiras de quatro assentos, oferecendo acesso direto ao corredor a todos os clientes. Cada assento possui um frigobar pessoal, mesa para refeições ou trabalho, várias tomadas para carregar dispositivos e muito mais. O controlador do assento com tela de toque para o sistema de entretenimento a bordo e operação do assento e a tela HD individual de 23 polegadas, uma das maiores do setor, permitem que todos os clientes desfrutem do premiado sistema de entretenimento ice da companhia aérea.

Publicidade

A cabine Business Class da aeronave Boeing 777 da Emirates também terá um pequeno bar para que os clientes façam um lanche rápido durante o voo.

A nova cabine Economy Class conta com 256 assentos em uma paleta de cores de tons suaves de cinza e azul. Os assentos ergonômicos também incluem encostos de cabeça totalmente em couro com painéis laterais flexíveis que também podem ser ajustados verticalmente para fornecer um apoio ideal.

Publicidade

A figura da árvore ghaf característica da Emirates também aparece em destaque em todo o interior.

A Emirates reformará outras 80 aeronaves Boeing 777 como parte de seu investimento de mais de US$ 3 bilhões para fornecer os melhores produtos do setor que elevam a experiência dos clientes nos céus. Além de Genebra, a companhia aérea enviará suas aeronaves Boeing 777 reformadas com as novas cabines para Tóquio Haneda e Bruxelas nas próximas semanas, além de outros destinos que serão anunciados em breve.

O trabalho de reforma da aeronave Boeing 777 foi concebido, desenvolvido e executado internamente por uma equipe dedicada de 175 engenheiros e técnicos da Emirates Engineering em Dubai, com base nos mais altos padrões de qualidade e segurança. O impacto significativo do projeto no ecossistema da aviação local é evidente, pois mais de 10 parceiros principais contrataram centenas de trabalhadores qualificados e montaram oficinas dentro e fora das instalações da Emirates Engineering para dar suporte aos vários aspectos do programa de reforma.

A primeira aeronave Boeing 777 levou 37 dias e 18 mil horas-homem para ser concluída, com as equipes trabalhando 24 horas por dia em uma sequência cronológica de trabalho, desde a remoção dos interiores antigos até a reinstalação e o teste dos novos assentos e outros componentes da cabine.

Para entregar a primeira aeronave Boeing 777 reformada, a companhia aérea usou um total de:

330 metros quadrados de carpetes;

340 placas de laminado;

Mais de 740 metros quadrados de couro para os assentos da First Class, Business Class e Premium Economy Class;

800 metros de tecido para os assentos da Economy Class;

300 litros de tinta.

A Emirates deve reformar completamente 191 aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 como parte do maior programa de modernização do setor em escala e tamanho. Quando o projeto estiver concluído, a companhia aérea terá instalado 8.104 assentos da classe Premium Economy de última geração, 1.894 suítes renovadas da First Class, 11.182 assentos atualizados da Business Class e 21.814 assentos da Economy Class.

Hoje, a Emirates utiliza suas aeronaves reformadas em voos para São Paulo, Nova York JFK, Los Angeles, São Francisco, Houston, Londres Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Cingapura, Mumbai, Bangalore, Tóquio Narita, Osaka, Genebra e Dubai.

Sobre a Emirates:

De seu hub global em Dubai, a Emirates atende clientes em seis continentes, oferecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento dos clientes com seus serviços líderes do setor, tanto em terra quanto no ar, prestados por funcionários dedicados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves de fuselagem larga Boeing 777 e Airbus A380, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge. Seu sistema de entretenimento a bordo, ice, foi premiado como o “melhor do céu” por 18 anos consecutivos e está disponível em todos os assentos de sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis, com foco em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.