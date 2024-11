Primeira Semana da Cruzex 2024: F-39 E Gripen em ação total Os caças F-39 E Gripen participaram de todos os treinamentos planejados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 15h52 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h52 ) twitter

caças F-39 E Gripen Divulgação Saab

Voos de familiarização com o cenário operacional, integração com membros de países estrangeiros e participação em missões aéreas compostas (Composite Air Operations, COMAO) foram algumas das atividades realizadas pelo F-39 E Gripen do 1º Grupo de Defesa Aérea (1º GDA) durante a primeira semana da Operação CRUZEX 2024.

“O Grupo participou e cumpriu todas as missões planejadas pela Direção do Exercício, compondo tanto as Forças Aliadas quanto a Força Oponente,” explicou o Major Aviador Vitor Bombonato, Oficial de Operações do 1º GDA.

Nesta primeira semana, foram realizados dois COMAO, a operação mais complexa da CRUZEX. Esses voos ocorrem pela manhã, enquanto outros treinamentos de menor complexidade também são realizados à tarde.

“Ao longo da semana, iniciamos com os voos de COMAO, que envolvem cerca de 60 aeronaves decolando em curto intervalo para atuar em um mesmo cenário. Além disso, realizamos alguns voos com um número menor de aeronaves para treinar as rotas de ida e volta da área de instrução e os primeiros voos de combate Além do Alcance Visual (BVR), onde aplicamos táticas e usamos mísseis de longo alcance de forma simulada,” completou o Major Aviador Raphael Kersul, piloto de caça no 1º GDA.

Os voos de treinamento da CRUZEX, organizada e liderada pela FAB na Base Aérea de Natal, continuam acontecendo até o próximo dia 15 de novembro.

