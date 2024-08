Primeiro Airbus A321neo entra para frota da KLM: um marco em operações de voo mais limpas, silenciosas e eficientes Nova aeronave A321neo é parte do programa de renovação da KLM, visando operações de voo mais sustentáveis. A partir de setembro, ela servirá destinos europeus Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2024 - 16h14 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h14 ) ‌



KLM: primeiro Airbus A321neo Divulgação KLM

A KLM Royal Dutch Airlines deu as boas-vindas ao seu primeiro Airbus A321neo, depois que ele pousou no Aeroporto Schiphol de Amsterdã essa semana. A chegada dessa nova aeronave é um passo importante no meticuloso programa de renovação iniciado pela KLM para apoiar operações de voo mais limpas, silenciosas e eficientes. A partir da segunda quinzena de setembro, o A321neo começará a servir vários destinos europeus.

“Eu estava esperando por isso com grande expectativa. A chegada do primeiro A321neo marca o início da substituição de nossa frota de Boeing 737. O A321neo produz menos ruído e CO2 e, portanto, contribui significativamente para um futuro mais limpo e silencioso. Ele também oferece mais conforto. Estou ansiosa para ver como nossos passageiros experimentarão a nova aeronave”, destaca Marjan Rintel, Presidente e CEO da KLM.

Nova opção de motor

O “neo” significa nova opção de motor: as aeronaves são equipadas com novos motores que emitem menos CO2 do que os anteriores. Medido por tonelada de passageiro por quilômetro, o A321neo é cerca de 21% mais eficiente em termos de combustível do que a aeronave Boeing 737 que ele substitui. Além disso, a aeronave reduz o impacto do ruído - ou seja, reduz pela metade sua pegada sonora - causando bem menos incômodo aos moradores de regiões próximas a aeroportos.

‌



Mais conforto e comodidade

Os passageiros do A321neo têm mais conforto devido aos assentos mais largos, mesas maiores e compartimentos de bagagem mais espaçosos. Cada assento é equipado com uma porta USB-C e um suporte para celular ou tablet. A aeronave também oferece mais praticidade para a tripulação, incluindo um corredor mais amplo e compartimentos de bagagem fáceis de abrir. O interior foi projetado para aprimorar a experiência KLM, com detalhes mais perceptíveis e iluminação ambiente que se adapta a cada etapa da viagem.

‌



Nomes de borboletas

O A321neo começará a operar serviços para Copenhague, Berlim e Estocolmo a partir na metade de setembro, seguido por Paris, Praga e Viena. A KLM terá mais três novas aeronaves A321neo em sua frota ainda este ano. Com essa nova série de aeronaves, a KLM continua sua tradição de dar nomes exclusivos às aeronaves. Diferentes temas foram apresentados nos últimos 104 anos, desde nomes de membros da família real até pontes, pioneiros da aviação e parques nacionais. CEO Marjan Rintel: “Desta vez, os funcionários da KLM puderam escolher o tema. O vencedor foi “Borboletas”, que se encaixa perfeitamente na transformação que estamos iniciando com a nova frota. Os nomes das primeiras quatro aeronaves A321neo serão Swallowtail (Koninginnepage), Peach Blossom (Braamvlinder), Common Brimstone (Citroenvlinder) e Clouded Magpie (Porseleinvlinder)”.

‌



Renovação da frota

A KLM investirá sete bilhões de euros em seu programa de renovação de frota nos próximos anos, o que representa uma parte significativa de seu portfólio total de investimentos. Nas rotas europeias, a KLM substituirá seus antigos Boeing 737 por aeronaves Airbus A320neo e A321neo. No KLM Cityhopper, os novos modelos E2 se juntarão às aeronaves Embraer 175 e 190. Para voos intercontinentais, a KLM adicionará cinco novos Boeing 787-10, seguidos pelo Airbus A350, que substituirá os antigos 777 e A330. Por fim, a KLM encomendou quatro A350Fs para sua divisão de cargas, para substituir os cargueiros 747.

Sobre a KLM Royal Dutch Airlines

Por mais de um século, a KLM tem sido pioneira no setor de aviação civil. A KLM é a companhia aérea mais antiga ainda operando com seu nome original e tem como objetivo ser a companhia aérea europeia líder em foco no cliente e eficiência. A malha aérea da KLM conecta a Holanda com todas as principais regiões econômicas do mundo e é um poderoso motor que impulsiona a economia holandesa.

A KLM também é membro da aliança global SkyTeam, que tem 19 companhias aéreas associadas.