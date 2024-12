Programa da Aena incentiva voos mais sustentáveis em Congonhas Para o próximo ano, serão destinados R$ 2 milhões para estimular novas operações com aeronaves sustentáveis em Congonhas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/12/2024 - 17h08 (Atualizado em 02/12/2024 - 17h08 ) twitter

Congonhas: Aena incentiva voos sustentáveis

Em 2024, o Aeroporto de Congonhas registrou um aumento de 17% na participação de voos realizados com aeronaves mais sustentáveis e silenciosos, a exemplo dos modelos Boeing 737 Max, Airbus A320 Neo e Embraer 195-E2. Não houve aumento no total geral das operações. O avanço é resultado do programa de incentivo da Aena para companhias aéreas que operam aviões mais modernos e eficientes, em termos de consumo de combustível e redução de ruído. Lançada pela concessionária no início do ano, a iniciativa beneficia tanto o meio ambiente quanto os moradores do entorno do aeródromo, localizado na Zona Sul de São Paulo.



As operações com essas aeronaves aumentaram de 3.091 movimentos (pousos e decolagens) em novembro de 2023 para 3.616 em outubro de 2024. Atualmente, o uso desses modelos já corresponde a mais de 22% do total de voos comerciais realizados no Aeroporto de Congonhas.



No intuito de expandir ainda mais a aviação sustentável, a Aena renovou o programa de incentivo para o período de 1º de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2025. O plano prevê um investimento de R$ 2 milhões para reembolsar 10% da tarifa de aterrissagem desses modelos de aeronaves, operadas pelas três principais companhias aéreas brasileiras.



“Cuidar do meio ambiente e reduzir os impactos na região do aeroporto é um compromisso da Aena. Além do incentivo às companhias aéreas, temos vários projetos sustentáveis planejados para modernizar o Aeroporto de Congonhas nos próximos anos”, afirma Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena Brasil.



A concessionária dará início, nos próximos meses, às obras de modernização do Aeroporto de Congonhas, com conclusão prevista para junho de 2028. O projeto visa oferecer mais conforto aos passageiros, melhorar o trânsito nas vias de acesso e otimizar as operações, com a reformulação do pátio de aeronaves e das pistas de taxiamento.



Na área de sustentabilidade, as melhorias incluem:



Utilização de ônibus elétricos para o transporte de passageiros a partir do final de 2024.

A energia consumida pelo Aeroporto de Congonhas já é de fontes totalmente limpas e certificadas.

Estudos junto às autoridades de controle do espaço aéreo para decolagens com procedimentos com redução de ruído.

Construção de uma nova subestação elétrica e ampliação do uso de equipamentos que utilizam energia limpa.

Redução do consumo de combustíveis fósseis e das emissões de CO², por meio de serviços de energia e ar-condicionado para aeronaves diretamente nas pontes de embarque.

Adequação da central de resíduos sólidos para melhorar o processo de triagem e reciclagem.

Construção de um novo terminal de embarque mais verde, com uso de materiais mais sustentáveis.

Modernização do sistema de refrigeração e climatização, com maior eficiência energética.

Ampliação do uso de iluminação natural no terminal.



