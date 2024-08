Qantas se prepara para receber seu primeiro A321XLR 28 aeronaves A321XLR foram encomendadas pela aérea australiana como parte da substituição progressiva de sua frota de aeronaves Boeing 737, com a primeira chegada prevista para abril de 2025 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2024 - 20h04 (Atualizado em 28/08/2024 - 20h18 ) ‌



Qantas receberá em breve seu primeiro A321XLR Divulgação Qantas

Os pilotos da Qantas começaram o treinamento em preparação para a chegada da primeira aeronave Airbus A321XLR na Austrália no ano que vem, e a companhia aérea confirmou hoje a experiência de cabine que os clientes podem esperar a bordo.

Como parte do programa de renovação da frota da Qantas, 28 aeronaves A321XLR foram encomendadas como parte da substituição progressiva de sua frota de aeronaves Boeing 737 na próxima década, com a primeira chegada prevista para abril de 2025.

O A321XLR é a variante de maior alcance da família Airbus A320, o que permitirá à Qantas abrir novas rotas sem escalas que não são viáveis com as aeronaves existentes.

A nova frota oferecerá uma experiência de voo mais confortável para os clientes, com uma cabine mais silenciosa, operações mais confiáveis e gerará menos emissões por assento do que as aeronaves que substituirão.

‌



Aérea confirmou hoje a experiência de cabine que os clientes podem esperar a bordo Divulgação Qantas

TREINAMENTO

Antes da chegada do primeiro A321XLR, os pilotos da Qantas começaram o treinamento em um novo simulador CAE 7000XR Series A320 que foi enviado de Montreal, Canadá, para a Austrália no início do ano durante uma viagem de 34 dias.

‌



Espera-se que mais de 240 pilotos da Qantas sejam treinados na aeronave A321XLR nos próximos três anos, abrindo novos caminhos de carreira e oportunidades de promoção.

Os pilotos passarão até 60 horas no novo simulador como parte de seu programa de treinamento mais amplo e retornarão a cada ano para quatro sessões de treinamento recorrentes.

‌



O simulador é equipado com a mais recente tecnologia e será um dos poucos no mundo equipado com um head-up display duplo.

O simulador do A320 está localizado no novo Centro de Treinamento de Voo de Sydney, que deverá estar totalmente operacional, com mais simuladores de voo e equipamentos de treinamento a serem adicionados até o final do ano.

Além disso, cerca de 2.000 tripulantes de cabine também serão treinados progressivamente no novo tipo de aeronave à medida que ela entra na frota.

CABINES QANTAS A321XLR

A cabine e os assentos do novo Qantas A321XLR foram projetados com foco em maximizar o conforto dos passageiros. Os clientes podem esperar:

Um assento Economy mais confortável, mais largo que o assento do 737, com acolchoamento de assento extra confortável

Os maiores compartimentos superiores de qualquer aeronave de corredor único, permitindo 60% mais bagagem do que o 737.

Uma sensação de amplitude na cabine longa, com tetos mais altos e janelas grandes, e uma cabine mais larga que a do 737.

Wi-Fi rápido e gratuito, permitindo que todos os clientes a bordo permaneçam conectados em vários dispositivos, além do aplicativo Qantas Entertainment aprimorado para streaming de conteúdo para seus próprios dispositivos.

Assentos para 197 passageiros em duas cabines, com 20 assentos Business em uma configuração 2-2 e 177 assentos Economy [1] em uma configuração 3-3.

Veja a ficha técnica para mais informações e renderizações dos assentos Business e Economy.

COMENTÁRIOS

A CEO do Qantas Group, Vanessa Hudson, disse que a chegada do A321XLR representa oportunidades significativas para funcionários e clientes.

“A Qantas será uma das primeiras companhias aéreas do mundo a operar o A321XLR e, antes da chegada da nossa primeira aeronave no ano que vem, iniciamos o treinamento dos pilotos e finalizamos os detalhes da experiência do cliente”, disse a Sra. Hudson.

“Quase metade de todos os clientes que a Qantas transporta a cada ano viajam em nossa frota 737, então a aeronave A321XLR que encomendamos para substituí-los será incrivelmente importante para o nosso futuro.

“Novas aeronaves significam mais empregos, treinamento e oportunidades de promoção para nosso pessoal e treinaremos mais de 240 pilotos nas novas aeronaves nos próximos três anos.

“O A321XLR é uma aeronave fantástica para fazer parte da nossa frota de próxima geração, e seu alcance e versatilidade nos darão a oportunidade de explorar mais rotas diretas e operá-las de forma econômica.

“Os QantasLink A220s e a família Jetstar A320neo já recebidos como parte do programa de renovação da frota do nosso Grupo estão proporcionando grandes melhorias em custo operacional, flexibilidade de rede, conforto do passageiro e emissões.”

FATOS SOBRE O A321XLR

O A321XLR da Qantas é cinco metros mais longo que os 737s anteriores e será configurado para acomodar 197 pessoas (20 na classe executiva, 177 na econômica) — um aumento de 13% em toda a cabine, sem redução no espaço entre os assentos, e um aumento de 66% nos assentos premium.

Ele pode voar aproximadamente 3.000 km a mais que o 737 (a 8.700 km) e abre uma gama maior de rotas domésticas diretas e internacionais de curta distância (por exemplo, Sudeste Asiático, ilhas do Pacífico).

O A321XLR da Qantas será equipado com motores Pratt & Whitney Geared Turbo Fan (PW1100G-JM).

O A321XLR melhora os níveis de ruído em comparação às aeronaves da geração anterior.

Por assento, espera-se que o A321XLR consuma menos combustível do que a aeronave 737 que ele substitui.

Os funcionários da Qantas estão ajudando a nomear a nova frota de aeronaves sob o tema Walks, Rivers and Roads como um aceno às icônicas oportunidades de viagem pela Austrália e à importância de conectar esta vasta paisagem e além. A primeira aeronave a chegar será chamada de Great Ocean Road.