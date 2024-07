Qatar Airways anuncia tarifas especiais para destinos de verão — descontos chegam a R$ 800

‌



Qatar Airways: descontos de até R$ 800 Divulgação Qatar Airways

O inverno acabou de chegar ao Brasil, mas já foi o suficiente para fazer os brasileiros sentirem falta do calor. Com isso em mente, a Qatar Airways acaba de anunciar tarifas especiais para destinos de verão, que incluem Amã, Beirute, Pequim, Bangkok, Cairo, Guangzhou, Hangzhou, Maldivas, Osaka, Shangai e Tóquio. Disponível para membros do programa de fidelidade Privilege Club através do código PCJUL24, a promoção começa hoje (16) e vai até amanhã (17). Para quem ainda não é membro, é possível inscrever-se no Privilege Club com o código 48HJULY e garantir ainda mais benefícios, com o acúmulo de até 5 mil Avios bônus após o primeiro voo.

A Qatar Airways Holidays, divisão de lazer da companhia aérea, permite que a viagem seja ainda mais econômica — até 15 de agosto, neste link, é possível garantir 40% em pacotes de voo mais hotel para Doha, no Catar, em viagens que podem ser realizadas até 31 de outubro de 2024.

Além disso, com o programa de stopover oferecido pela aérea, os passageiros com longas conexões em Doha podem incluir a visita à capital do Catar a custos acessíveis. Há a possibilidade de estadia em hotéis 4 estrelas a partir de $14 a diária. Todos os pacotes de escala incluem instalações de check-in 24 horas para que os hóspedes aproveitem ao máximo seu tempo no Catar e podem ser personalizados para opções adicionais, incluindo assistência no aeroporto, traslados e uma variedade de passeios e experiências.

Oportunidade de conhecer a melhor aérea do mundo

A Qatar Airways conquistou, neste ano, quatro reconhecimentos de prestígio pela renomada premiação Skytrax: “Companhia Aérea do Ano” pela oitava vez, “Melhor Classe Executiva do Mundo”, “Melhor Sala Vip de Classe Executiva do Mundo” e “Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio”. Com isso, o Grupo Qatar Airways se torna o primeiro grupo de aviação do mundo a vencer “Melhor Companhia Aérea do Mundo”, “Melhor Aeroporto do Mundo” e “Melhor Varejo de Aeroporto” no mesmo ano na história da Skytrax.

Detalhes da promoção

Período de reserva: 16 e 17 de julho de 2024

16 e 17 de julho de 2024 *Período de viagem: 18 de julho de 2024 a 31 de março de 2025 (*com datas indisponíveis para ida de 13 a 23 de dezembro de 2024 e para retorno de 18 de julho a 10 de setembro de 2024 e de 01 a 15 de janeiro de 2025)

18 de julho de 2024 a 31 de março de 2025 Canal de reserva: Somente pelo site https://www.qatarairways.com/ e aplicativo da Qatar Airways, usando o código promocional PCJUL24

Somente pelo site https://www.qatarairways.com/ e aplicativo da Qatar Airways, usando o código promocional Desconto: Até R$ 800** na classe executiva e até R$ 250** na classe econômica, para membros do Privilege Club ( Valores sujeitos à variação cambial no ato da compra)

Até R$ 800** na classe executiva e até R$ 250** na classe econômica, para membros do Privilege Club ( Origem válida: São Paulo

Destinos válidos: Classe econômica: Amã, Beirute, Pequim, Bangkok, Cairo, Guangzhou, Denpsar, Hangzhou, Jacarta, Maldivas, Osaka, Shangai, Tóquio Classe executiva: Beirute, Cairo, Guangzhou, Maldivas, Osaka, Shanghai, Tóquio

Classe econômica: Amã, Beirute, Pequim, Bangkok, Cairo, Guangzhou, Denpsar, Hangzhou, Jacarta, Maldivas, Osaka, Shangai, Tóquio Classe executiva: Beirute, Cairo, Guangzhou, Maldivas, Osaka, Shanghai, Tóquio Página de destino: https://www.qatarairways.com/pt-br/offers/online-only.html- O cliente deverá inserir o código promocional no momento da busca por voos e tarifas. O número de membro do Privilege Club também deverá ser inserido durante o processo de reserva para que o desconto na compra possa ser validado. - Os clientes que não são membros do Privilege Club podem se inscrever no programa de fidelidade usando o código de inscrição 48HJULY. Com ele, ainda é possível acumular 2.500 Avios bônus na Classe Econômica e 5.000 Avios bônus na Classe Executiva ou Primeira Classe após o primeiro voo como membro.

Benefícios adicionais

Pacote Qatar Airways Holidays: Além da promoção em tarifas, é possível garantir até 40% de desconto em pacotes voo + hotel para Doha, no Catar, com os pacotes Qatar Airways Holidays. Promoção válida para reservas até 15 de agosto de 2024, com viagens até 31 de outubro de 2024. Saiba mais em https://holidays.qatarairways.com/pt-br/doha-offer

Além da promoção em tarifas, é possível garantir até 40% de desconto em pacotes voo + hotel para Doha, no Catar, com os pacotes Qatar Airways Holidays. Promoção válida para reservas até 15 de agosto de 2024, com viagens até 31 de outubro de 2024. Saiba mais em https://holidays.qatarairways.com/pt-br/doha-offer Programa de stopover: O programa de stopover é uma ótima opção para os passageiros com longas conexões em Doha, permitindo que a capital do Catar seja incluída em qualquer itinerário a custos acessíveis. Há a possibilidade de estadia em hotéis 4 estrelas a partir de $14 a diária. Todos os pacotes de escala incluem instalações de check-in 24 horas para que os hóspedes aproveitem ao máximo seu tempo no Catar e podem ser personalizados para opções adicionais, incluindo assistência no aeroporto, traslados e uma variedade de passeios e experiências. Confira mais detalhes em https://www.qatarairways.com/pt-br/offers/qatar-stopover.html

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.