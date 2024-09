Qatar Airways anuncia tarifas especiais para setembro Condições vão até a próxima semana (10) e são válidas para destinos como Maldivas, Tóquio e Cairo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2024 - 16h46 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h46 ) ‌



Qatar Airways: promoção de passagens Divulgação Qatar Airways

A Qatar Airways acaba de anunciar descontos especiais de até 20% para destinos incríveis - praias cristalinas, paisagens urbanas e aventuras emocionantes de safári. Entre as opções, se destacam Malé (Maldivas), Tóquio (Japão), Jacarta (Indonésia) e Cairo (Egito). Disponível de hoje (5) até terça-feira (10) da próxima semana, a promoção contempla viajantes das classes Econômica e Executiva e está disponível ao reservar pelo qatarairways.com ou pelo app móvel da companhia.

A companhia aérea oferece, ainda, condições especiais para membros do Student Club, com ofertas para pacotes de férias, e do Privilege Club - aqueles que ainda não fazem parte deste último podem se inscrever com o código PCAMER24 e garantir até 5.000 Avios de bônus após o primeiro voo.

Detalhes da promoção

Período da oferta: 05 - 10 setembro 2024

05 - 10 setembro 2024 Período da viagem: 05 setembro 2024 - 31 março 2025 (o retorno da viagem deve ocorrer até 30 de abril de 2025)

05 setembro 2024 - 31 março 2025 (o retorno da viagem deve ocorrer até 30 de abril de 2025) Datas indisponíveis

Voos de ida: 10 a 23 de dezembro de 2024



Voos de retorno: 25 de junho a 10 de setembro de 2024; 01 a 13 de janeiro de 2025

Estadia mínima: 7 dias ou até o primeiro domingo

7 dias ou até o primeiro domingo Estadia máxima: 4 meses

4 meses Antecedência mínima de compra: 3 dias

3 dias Origem válida: São Paulo

São Paulo Destinos válidos:

Classe Econômica: Amã, Cairo, Denpasar, Jacarta, Kuala Lumpur, Maldivas, Manila, Osaka, Singapura, Tóquio

Classe Executiva: Amã, Mumbai, Cairo, Delhi, Maldivas, Osaka, Shanghai

A oferta é de até 20% para combinações selecionadas de origem e destino

O código promocional é aplicável em tarifas específicas nas Classes Econômica e Executiva.

Confira mais informações, bem como os termos e condições da promoção, neste link.

‌



Oportunidade de conhecer a melhor aérea do mundo

A Qatar Airways conquistou, neste ano, quatro reconhecimentos de prestígio pela renomada premiação Skytrax: “Companhia Aérea do Ano” pela oitava vez, “Melhor Classe Executiva do Mundo”, “Melhor Sala Vip de Classe Executiva do Mundo” e “Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio”. Com isso, o Grupo Qatar Airways se torna o primeiro grupo de aviação do mundo a vencer “Melhor Companhia Aérea do Mundo”, “Melhor Aeroporto do Mundo” e “Melhor Varejo de Aeroporto” no mesmo ano na história da Skytrax.

‌



Benefícios adicionais

Programa de stopover: O programa de stopover é uma ótima opção para os passageiros com longas conexões em Doha, permitindo que a capital do Catar seja incluída em qualquer itinerário a custos acessíveis. Há a possibilidade de estadia em hotéis 4 estrelas a partir de U$14 a diária. Todos os pacotes de escala incluem instalações de check-in 24 horas para que os hóspedes aproveitem ao máximo seu tempo no Catar e podem ser personalizados para opções adicionais, incluindo assistência no aeroporto, traslados e uma variedade de passeios e experiências. Confira mais detalhes em https://www.qatarairways.com/pt-br/offers/qatar-stopover.html

Sobre a Qatar Airways

‌



Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.