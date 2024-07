Qatar Airways assina expansão de pedido de aeronaves Boeing 777-9 Com a recente adição durante o Farnborough International Airshow 2024, a aérea contará com 94 aeronaves comerciais e de carga da Boeing 777X na frota Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 12h59 (Atualizado em 23/07/2024 - 12h59 ) ‌



Qatar Airways: expansão de pedido de aeronaves Boeing 777-9 Divulgação Qatar Airways

Hoje (23), no segundo dia do Farnborough International Airshow 2024, a Qatar Airways, Melhor Companhia Aérea do Mundo da Skytrax, expandiu seu pedido de aeronaves Boeing 777X para incluir 20 Boeing 777-9. Isso se soma ao pedido já existente de 40 aeronaves comerciais Boeing 777-9 da companhia aérea, totalizando, agora, 94 aeronaves comerciais e de carga Boeing 777X na frota. A assinatura também inclui 40 motores adicionais GE9X e motores sobressalentes, além de um acordo de serviços de longo prazo.

No primeiro dia do Farnborough Airshow 2024, realizado ontem (22), a Qatar Airways apresentou a Qsuite Next Gen, a mais recente versão da Melhor Classe Executiva do Mundo, que estará presente nos 20 pedidos adicionais das aeronaves Boeing 777-9. A aguardada Qsuite Next Gen inclui características atualizadas como monitores móveis com conectividade Bluetooth, suítes nos assentos das janelas, camas maiores que deitam completamente e camas duplas, gavetas com travas para pertences valiosos, unidade de controle de passageiros touchscreen e muito mais.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, disse: “A Qatar Airways tem orgulho de anunciar a expansão do pedido existente de aeronaves Boeing 777X com mais 20 unidades, totalizando 94 aeronaves Boeing 777X. Nós, como a Melhor Companhia Aérea do Mundo, somos líderes na indústria e operamos uma das frotas mais jovens da indústria, oferecendo inovação e qualidade incomparáveis. Mantendo um olho no futuro, continuamos garantindo que todos os passageiros da Qatar Airways tenham acesso aos melhores produtos e serviços disponíveis na indústria”.

A presidente e CEO da Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, declarou: “A Qatar Airways é líder em nossa indústria e estamos honrados com a adição de mais 20 jatos 777-9 à grande lista de pedidos Boeing da companhia aérea. Agradecemos a confiança deles de que a família de widebodies líder de mercado da Boeing proporcionará eficiência de combustível excepcional e uma experiência superior para passageiros em suas operações globais”.

O presidente e CEO da GE Aerospace, Motores e Serviços Comerciais, Russell Stokes, completou: “Estamos satisfeitos em estender nossa parceria com a Qatar Airways para apoiar o compromisso da companhia aérea com uma excelente experiência ao cliente e eficiência de classe mundial. O GE9X é o turbofan mais potente e eficiente em termos de combustível do mundo e esperamos continuar apoiando o crescimento da família Qatar Airways com esta tecnologia”.

A Qatar Airways segue liderando a indústria com uma das frotas mais jovens, e esta última adição ao pedido de Boeing 777X garante aos futuros passageiros uma jornada descomplicada em sua rede em constante crescimento, que abrange mais de 170 destinos em todo o mundo.

Sobre a Boeing Company

Como uma empresa líder global no setor aeroespacial, a Boeing desenvolve, fabrica e presta serviços para aviões comerciais, produtos de defesa e sistemas espaciais para clientes em mais de 150 países. Como uma das principais exportadoras dos Estados Unidos, a empresa aproveita sua base global de fornecedores para promover oportunidades econômicas, sustentabilidade e impacto comunitário. A equipe diversificada da Boeing está comprometida com a inovação para o futuro, liderando com sustentabilidade e cultivando uma cultura baseada nos valores fundamentais da empresa: segurança, qualidade e integridade. A relação da Boeing com o Oriente Médio remonta a 1945. Desde então, a Boeing estabeleceu diversos escritórios na região, incluindo em Riade, Dubai, Abu Dhabi, Doha e Kuwait.

Sobre a GE Aerospace

A GE Aerospace é líder global em propulsão, serviços e sistemas aeroespaciais, com uma base instalada de aproximadamente 44.000 motores de aeronaves comerciais e 26.000 militares. Com uma equipe global de 52.000 funcionários, baseando-se em mais de um século de inovação e aprendizado, a GE Aerospace está comprometida em inventar o futuro do voo.

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.