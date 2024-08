Qatar Airways aumenta frequências de voos para Maldivas e Japão Rotas atenderão Malé, nas Maldivas, com até 28 voos semanais e Tóquio, no Japão, com 11 voos semanais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/08/2024 - 17h27 (Atualizado em 19/08/2024 - 17h27 ) ‌



Novas frequências para Maldivas e Japão Divulgação Qatar Airways

A Qatar Airways, eleita a Melhor Companhia Aérea do Mundo pela Skytrax em 2024, acaba de anunciar voos adicionais para Malé, nas Maldivas; e Tóquio, no Japão.

O diretor comercial da Qatar Airways, Thierry Antinori, disse: “Eleita a melhor companhia aérea do mundo, a Qatar Airways é a melhor opção para turistas internacionais. O aumento da frequência de voos durante a temporada de férias vem como uma resposta às necessidades dos nossos passageiros que desejam criar experiências de viagem inesquecíveis”.

Voos da Qatar Airways para Malé (MLE)

A partir de 13 de dezembro de 2024, os voos da Qatar Airways para Malé (MLE) aumentarão de 21 para 28 voos semanais. As reservas já estão abertas para viajantes que buscam suas férias dos sonhos ao longo das costas de uma das ilhas cativantes das Maldivas.

‌



Os voos partirão diariamente:

Doha (DOH) para Malé (MLE) – Voo QR672: Partida 01:35; Chegada 08:15 (horário local)

Malé (MLE) para Doha (DOH) – Voo QR673: Partida 20:15; Chegada 23:10 (horário local)

Voos da Qatar Airways para Tóquio (NRT)

‌



Também já disponíveis para reservas, a partir de 14 de fevereiro de 2025, os voos da Qatar Airways para Tóquio (NRT) aumentarão de sete para 11 voos semanais.

Partindo todas as terças, quartas, sextas e domingos:

‌



Doha (DOH) para Tóquio (NRT) – Voo QR808: Partida 20:15; Chegada 11:55 (horário local)

Partindo toda segunda, quarta, quinta e sábado:

Tóquio (NRT) para Doha (DOH) – Voo QR809: Partida 16:25; Chegada 23:10 (horário local)

Os membros do Qatar Airways Privilege Club podem ganhar Avios ao voar e aproveitar descontos especiais ao pagar suas passagens com dinheiro + Avios, ou Avios Max ao pagar 100% da tarifa usando Avios. Os viajantes também podem usar Avios nas lojas Qatar Duty Free no Aeroporto Internacional de Hamad, ou comprar pacotes de viagem especiais Qatar Airways Holidays com Avios, entre muitos outros benefícios.

A Qatar Airways, referência na indústria, é líder em conectividade global e opera para mais de 170 destinos no mundo todo. As reservas podem ser feitas em: qatarairways.com ou pelo aplicativo móvel da companhia aérea.

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.