Qatar Airways celebra chegada do Grande Prêmio do Catar com itens temáticos de F1® a bordo A parceira global e companhia aérea oficial da Fórmula 1® apresenta experiências culinárias e pijamas premium temáticos para o GP do Catar, que acontece de 29 de novembro a 1 de dezembro Luiz Fara Monteiro 29/11/2024 - 10h05

Opções de refeições premium também serão oferecidas Divulgação Qatar Airways

A premiada Qatar Airways, parceira global e companhia aérea oficial da Fórmula 1®, acaba de lançar uma coleção limitada de pijamas premium e refeições temáticas a bordo para celebrar a chegada do final de semana do Grande Prêmio Qatar Airways do Catar 2024, que será realizado de 29 de novembro a 1 de dezembro no Circuito Internacional de Lusail.

Os passageiros da Primeira Classe e da Classe Executiva receberão pijamas nas cores preto e cinza com os elementos icônicos do branding da F1® na frente e nas costas. Elas serão acompanhadas de chinelos com palmilhas especialmente desenvolvidas para proporcionar ainda mais conforto aos passageiros. Opções de refeições premium também serão oferecidas, em cartões de menu temáticos da F1®, junto com sobremesas e chocolates inspirados no campeonato.

As refeições da Classe Econômica também serão complementadas com faixas de talheres especiais e jogos americanos, além de chocolates inspirados na F1®, oferecidos como lanche.

A experiência estará disponível em rotas selecionadas partindo e chegando da África, Ásia, Europa, América do Norte e Oriente Médio.

A Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento de Produto da Qatar Airways, Xia Cai, disse: “A Qatar Airways está muito feliz em dar as boas-vindas ao Grande Prêmio do Catar deste ano com nossa mais recente edição limitada colecionável. Projetado para proporcionar maior conforto aos passageiros, nosso pijama premium reflete nossa parceria com a Fórmula 1®, construída sobre princípios compartilhados de inovação, precisão e luxo. Este novo lançamento é o precursor perfeito para que torcedores de todo mundo sintam a emoção que será vivida no Circuito Internacional de Lusail neste final de semana.”

Com 24 corridas no circuito de 2024 – o maior número da história da F1® –, a Qatar Airways e a F1® estão comprometidas em oferecer experiências incríveis para fãs de todo o mundo. A companhia aérea do Catar é a patrocinadora principal de quatro corridas este ano, incluindo:

Grande Prêmio Qatar Airways da Áustria 2024

Grande Prêmio Qatar Airways da Inglaterra 2024

Grande Prêmio Qatar Airways do Azerbaijão 2024

Grande Prêmio Qatar Airways do Catar 2024

Essa parceria marca mais um grande passo nas parcerias esportivas de destaque da Qatar Airways, que já inclui nomes como FIFA, AFC, UEFA, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, Fórmula 1®, MotoGP, a série IRONMAN Triathlon, United Rugby Championship (URC), European Professional Club Rugby (EPCR), a Seleção Francesa de Rugby – Section Paloise, a turnê dos British and Irish Lions na Austrália em 2025, o time Brooklyn Nets da NBA e diversas outras modalidades, como futebol australiano, hipismo, kitesurf, automobilismo, padel, squash e tênis.

Pacotes de viagem

A Qatar Airways Holidays também lançou pacotes exclusivos de viagem para o final de semana do GP do Catar, que incluem voos de ida e volta com a Qatar Airways, hospedagem em hotéis de luxo, ingressos para as corridas, transfers e outras experiências e benefícios exclusivos. A emoção também continua na pista, com visitas guiadas ao circuito, caminhadas pela pit lane e muito mais, nos pacotes F1® Paddock Club™, com descontos de até 20% nos pacotes de corridas ao redor do mundo. Os pacotes são limitados e estão disponíveis em qatarairways.com/en/sponsorship/f1.html?CID=ORALL923450.

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea múltiplas vezes premiada, a Qatar Airways conquistou o título de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” pela oitava vez sem precedentes nos World Airline Awards 2024, organizados pela Skytrax, uma renomada organização internacional de classificação do transporte aéreo. A Qatar Airways foi eleita a Melhor Companhia Aérea do Mundo nos anos de 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 e 2024. A empresa continua sendo sinônimo de excelência, também vencendo nas categorias “Melhor Classe Executiva do Mundo”, “Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo” e “Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio”. Como líder em inovação no setor e adoção de tecnologias digitais, a Qatar Airways também foi recentemente eleita o “Melhor Website de Companhia Aérea do Mundo” pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada no mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), baseado em princípios reconhecidos de sistemas de gestão ambiental, como o ISO 14001. Além disso, como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, a Qatar Airways tornou-se a primeira companhia aérea globalmente a ser certificada com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de animais silvestres na aviação.

A Qatar Airways atualmente voa para mais de 170 destinos ao redor do mundo, conectando-se por meio de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad, eleito o “Melhor Aeroporto do Mundo” pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o título de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” pelo décimo ano consecutivo, além de ser reconhecido como o “Melhor Aeroporto para Compras do Mundo” pelo segundo ano seguido.

