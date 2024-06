Qatar Airways celebra premiação de "Companhia Aérea do Ano" com preços especiais em passagens Vencedora da premiação da Skytrax pelo oitavo ano, a aérea oficial do Catar acaba de anunciar bônus e condições especiais em passagens, válidos até este domingo (30)

Alto contraste

A+

A-

Qatar Airways: com preços especiais em passagens Divulgação Qatar Airways

Que tal descobrir pessoalmente o motivo pelo qual a Qatar Airways venceu o prêmio de “Companhia Aérea do Ano” da Skytrax pela oitava vez? Para celebrar a conquista, a aérea criou uma promoção imperdível para que os viajantes possam experimentar os serviços premiados e desfrutar de uma experiência de voo incomparável. De hoje (28) até domingo (30), será possível garantir até 10% de desconto nas passagens compradas por meio do site e do aplicativo da Qatar Airways em viagens que poderão ser feitas até março do ano que vem*.

Além disso, membros do programa de fidelidade Privilege Club que aproveitarem a promoção ganharão 4 mil Avios bônus na classe econômica e 8 mil Avios bônus na classe executiva ou primeira classe. Para quem não é membro, é possível inscrever-se com o código JOINPC24 e acumular até 4 mil Avios bônus após o primeiro voo.

Com os benefícios da Qatar Airways Holidays, é possível economizar ainda mais - até 15 de agosto, neste link, é possível garantir 40% em pacotes de voo mais hotel para Doha, no Catar, em viagens que podem ser realizadas até 31 de outubro de 2024.

Companhia aérea premiada

Publicidade

A Qatar Airways também conquistou outros três reconhecimentos de prestígio: “Melhor Classe Executiva do Mundo”, “Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo” e “Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio”. Com isso, o Grupo Qatar Airways se torna o primeiro grupo de aviação do mundo a vencer “Melhor Companhia Aérea do Mundo”, “Melhor Aeroporto do Mundo” e “Melhor Varejo de Aeroporto” no mesmo ano na história da Skytrax.

Detalhes da promoção

Período de reserva: 28 a 30 de junho de 2024

28 a 30 de junho de 2024 *Período de viagem: 1 de julho de 2024 a 31 de março de 2025 (com datas indisponíveis de 1 de julho a 4 de setembro de 2024 e de 10 de dezembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025)

1 de julho de 2024 a 31 de março de 2025 (com datas indisponíveis de 1 de julho a 4 de setembro de 2024 e de 10 de dezembro de 2024 a 10 de janeiro de 2025) Países participantes: Todos os países, incluindo as Américas

Todos os países, incluindo as Américas Canal de reserva: Somente pelo site https://www.qatarairways.com/ e aplicativo da Qatar Airways usando o código promocional SKYTRAX

Somente pelo site https://www.qatarairways.com/ e aplicativo da Qatar Airways usando o código promocional Desconto: Até 10% sobre a tarifa base

Até 10% sobre a tarifa base Página de destino: https://www.qatarairways.com/pt-br/offers/worlds-best-airline-2024.html

Benefícios adicionais

Sócios Privilege Club: Membros do programa de fidelidade Privilege Club ganham 4 mil Avios adicionais na Classe Econômica e 8 mil Avios adicionais na Classe Executiva ou Primeira Classe ao reservar com o código promocional SKYTRAX durante o período da oferta.

Membros do programa de fidelidade Privilege Club ganham 4 mil Avios adicionais na Classe Econômica e 8 mil Avios adicionais na Classe Executiva ou Primeira Classe ao reservar com o código promocional durante o período da oferta. Não é sócio Privilege Club? Inscreva-se com o código JOINPC24 para acumular até 4 mil Avios bônus após o seu primeiro voo como membro.

Inscreva-se com o código para acumular até 4 mil Avios bônus após o seu primeiro voo como membro. Desconto em seleção de assento: Até 30% de desconto na seleção de assento para bilhetes vendidos através desta oferta.

Até 30% de desconto na seleção de assento para bilhetes vendidos através desta oferta. Pacote Qatar Airways Holidays: Até 40% de desconto em pacotes voo + hotel para Doha, no Catar, com ofertas adicionais. Promoção válida para reservas até 15 de agosto de 2024, com viagens até 31 de outubro de 2024.

Até 40% de desconto em pacotes voo + hotel para Doha, no Catar, com ofertas adicionais. Promoção válida para reservas até 15 de agosto de 2024, com viagens até 31 de outubro de 2024.



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.