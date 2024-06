Qatar Airways é a primeira companhia aérea no Oriente Médio a oferecer internet gratuita da Starlink a bordo Três aeronaves Boeing 777-300 receberão a conectividade wi-fi da Starlink. O restante da frota será atualizada com a tecnologia de ponta nos próximos dois anos

Qatar Airways: primeira aérea a oferecer acesso gratuito à internet da SpaceX (Divulgação Qatar Airways)

A Qatar Airways, premiada companhia aérea, irá passar a oferecer o inovador wi-fi Starlink, de alta velocidade e baixa latência, em sua frota. A tecnologia será introduzida em três aeronaves Boeing 777-300 até o quarto trimestre deste ano, como parte da fase inicial de uma estratégia que solidifica o compromisso da companhia aérea em elevar a experiência do passageiro a bordo. O plano também inclui a expansão progressiva da tecnologia da SpaceX a toda a frota nos próximos dois anos.

O anúncio foi feito no segundo dia da Aircraft Interior Expo em Hamburgo, Alemanha, na presença do CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, e de Mike Nicolls, vice-presidente de engenharia da Starlink na SpaceX.

Como líder global reconhecida em inovação, a Qatar Airways oferece tecnologias avançadas de forma consistente para redefinir a experiência de voo para os passageiros. Ao disponibilizar uma conexão wi-fi de altíssima velocidade (até 500 megabits por segundo), a Qatar Airways permitirá que os passageiros usem a rede “com um simples clique” para desfrutar de uma variedade de serviços na internet, como streaming de vídeos, jogos on-line, navegação web aprimorada e muito mais.

O CEO do Qatar Airways Group, Badr Mohammed Al-Meer, celebra: “Esta colaboração com a Starlink é uma prova da priorização do cliente e do nosso compromisso em elevar a experiência dos passageiros a patamares nunca antes vistos, à medida que continuamos a aprimorar nossas ofertas inovadoras para atender e superar as expectativas ao longo de toda a jornada de quem voa com a Qatar Airways.”

Sendo o primeiro serviço desse tipo na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), a colaboração com a Starlink, a maior constelação de internet via satélite do mundo, projetada e operada pela SpaceX, marca um novo marco para a companhia aérea do Qatar, elevando ainda mais a experiência de bordo.

O vice-presidente de engenharia da Starlink na SpaceX, Mike Nicolls, afirma: “A internet de alta velocidade e baixa latência é o futuro da conectividade na aviação, e estamos entusiasmados em trabalhar com a Qatar Airways, que vai começar a usar o Starlink em sua frota até o final deste ano. Em breve, todos os passageiros da Qatar Airways poderão desfrutar dos benefícios da melhor conectividade a bordo do mundo, no conforto de seus assentos.”

Vale ressaltar que a Starlink oferece internet de alta velocidade e baixa latência para usuários em todo o mundo. A Qatar Airways é a maior companhia aérea parceira da Starlink.

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.









