Qatar Airways é eleita Companhia Aérea do Ano de 2024 pela Airline Ratings Aérea também leva para casa o prêmio de ‘Melhor Classe Executiva’ pelo quinto ano consecutivo e o ‘Melhor Catering’ do setor

Qatar Airways: Companhia Aérea do Ano de 2024 pela Airline Ratings (Qatar Airways)

A Qatar Airways foi eleita a ‘Companhia Aérea do Ano’ em 2024 pela Airline Ratings, organização líder do setor. Além disso, a aérea também ganhou o título de “Melhor Classe Executiva” pelo quinto ano consecutivo, bem como o “Melhor Serviço de Bordo”.

Os prêmios anuais da Airline Ratings incluem diversas categorias e as companhias aéreas são analisadas com base em vários critérios, incluindo idade da frota, avaliações dos passageiros, lucratividade, classificações de segurança e de produtos, inovação e pedidos futuros de frota.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, celebra a conquista: “Nós, da Qatar Airways, defendemos a entrega de experiências excepcionais aos clientes e é sempre reanimador sermos reconhecidos por nossa busca pela excelência de serviço. Receber o prêmio de ‘Companhia Aérea do Ano’ pela Airline Ratings reforça nosso compromisso com a inovação e o melhor atendimento ao cliente, que definem nossa marca.”

O editor-chefe da Airline Ratings, Geoffrey Thomas, afirma: “Em nossa análise objetiva, a Qatar Airways ficou em primeiro lugar em muitas áreas-chave, embora tenha sido uma pontuação muito próxima para os cinco primeiros. As avaliações dos passageiros, no entanto, colocaram a Qatar Airways à frente de todas as concorrentes e a sua consistência e alto padrão na prestação de serviços foram refletidos no feedback.”

A Qatar Airways lidera a lista das principais companhias aéreas premium da Airline Ratings, que inclui 25 companhias aéreas globais e pode ser conferida aqui: https://www.airlineratings.com/news/qatar-airwas-worlds-best-airline-for-2024/

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.









