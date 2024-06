Qatar Airways garante o título de 'Companhia Aérea do Ano' da Skytrax Companhia se torna o primeiro grupo de aviação na história da Skytrax a ganhar Melhor Companhia Aérea, Melhor Aeroporto e Melhor Varejo de Aeroporto no mesmo ano

Qatar Airways: Melhor Companhia Aérea do Ano Divulgação Qatar Airways

A Qatar Airways acaba de receber o título de ‘Companhia Aérea do Ano’ pela Skytrax, retornando ao topo da premiação pela oitava vez sem precedentes. Esta distinção representa o compromisso inabalável da companhia com a excelência, sendo que ela também foi reconhecida com três outros prêmios: ‘Melhor Classe Executiva do Mundo’, ‘Melhor Lounge de Companhia Aérea da Classe Executiva do Mundo’ e ‘Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio’.

Recentemente, a sede e hub da Qatar Airways, o Aeroporto Internacional de Hamad, foi eleito o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’ em 2024 pela Skytrax pela terceira vez. No mesmo ano, o aeroporto também recebeu seu décimo prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio”, enquanto o varejo do aeroporto, Qatar Duty Free, foi nomeado “Melhor Varejo de Aeroporto do Mundo” pelo segundo ano consecutivo. Com a soma dessas conquistas, a Qatar Airways se torna o primeiro grupo de aviação na história da Skytrax a ganhar Melhor Companhia Aérea, Melhor Aeroporto e Melhor Varejo de Aeroporto no mesmo ano.

Esta é a oitava vez desde 2011 que a Qatar Airways é premiada como Companhia Aérea do Ano. O Skytrax World Airline Awards, amplamente considerado como “o Oscar da indústria da aviação”, representa o auge da excelência na aviação.

Comentando esta conquista, o CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, disse: “Este é um momento de orgulho para a Qatar Airways. Tenho a honra de compartilhar este prêmio com minha equipe. Este prêmio é um testemunho do nosso compromisso incansável em fornecer serviços e inovação incomparáveis. Esperamos continuar servindo nossos clientes com o mais alto nível de excelência.”

O CEO da Skytrax, Edward Plaisted, comentou: “A impressionante conquista da Qatar Airways ao ganhar o título de Companhia Aérea do Ano pela oitava vez, juntamente com três prêmios adicionais, é um verdadeiro testemunho dos altos padrões e dedicação da companhia aérea. A Qatar Airways foi e continuará sendo a companhia aérea preferida dos clientes.”

A lista completa de prêmios ganhos pela Qatar Airways no Skytrax 2024 World Airline Awards inclui:

- Companhia Aérea do Ano

- Melhor Classe Executiva do Mundo

- Melhor Lounge de Companhia Aérea de Classe Executiva do Mundo

- Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.









