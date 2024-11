Qatar Airways lança o primeiro voo do mundo equipado com Starlink em um Boeing 777 Agora, os passageiros podem se manter entretidos e conectados durante toda a viagem, transmitindo seus programas favoritos e esportes ao vivo, jogando online ou trabalhando sem interrupções a 35.000 pés de altura Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/10/2024 - 16h39 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h39 ) twitter

Qatar Airways: primeiro voo do mundo equipado com Starlink Divulgação

A Qatar Airways elevou o futuro da conectividade a bordo ao operar o primeiro Boeing 777 do mundo equipado com a Starlink, em um voo de Doha para Londres, na terça-feira, 22 de outubro de 2024.

Esse marco estabelece a Qatar Airways, eleita a Melhor Companhia Aérea do Mundo pela Skytrax em 2024, como líder do setor ao trazer tecnologia avançada para seus voos. A companhia é a maior e primeira na região MENA (do Oriente Médio e Norte da África) a oferecer aos passageiros uma internet de altíssima velocidade e baixa latência através da Starlink. O serviço é gratuito para todos os passageiros.

A companhia aérea nacional do Estado do Catar também vai superar sua meta inicial de três aeronaves equipadas com a Starlink, introduzindo 12 Boeing 777-300s atualizados com esse serviço inovador até o final de 2024. A Qatar Airways se comprometeu ainda a expandir a tecnologia para toda sua frota de Boeing 777 em 2025 – um ano antes do previsto – com a frota de Airbus A350 recebendo o serviço a partir de junho de 2025.

Projetada pela SpaceX, a Starlink é a primeira e maior constelação de satélites em órbita baixa da Terra, que proporciona aos passageiros internet confiável e de alta velocidade, permitindo que se mantenham conectados com amigos e familiares, assistam a seus entretenimentos favoritos, vejam esportes ao vivo, joguem online ou trabalhem de maneira eficiente a 35.000 pés de altura – tudo gratuitamente e com um simples “acesso com um clique”.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, declarou: “Estamos entusiasmados em lançar nosso primeiro voo equipado com a Starlink, provando mais uma vez por que a Qatar Airways está na vanguarda da indústria da aviação.

Este marco, junto com nosso compromisso de expandir rapidamente a Starlink para toda a nossa frota moderna, demonstra nossa busca incessante por oferecer aos passageiros uma experiência a bordo que vai além das limitações das viagens aéreas tradicionais.

Ao fornecermos uma internet confiável e sem interrupções com a Starlink a bordo, estamos conectando as pessoas às coisas que elas mais amam, mesmo a 35.000 pés de altura, tornando cada viagem conosco inesquecível.”

Com base em satélites avançados e na vasta experiência da SpaceX tanto em espaçonaves quanto em operações orbitais, a Starlink oferece acesso à internet em todo o mundo, inclusive sobre oceanos e outras localidades remotas antes inacessíveis por sinais de celular ou Wi-Fi tradicionais. “Com o tempo, você verá que só vai melhorar. Esta parceria é o mínimo e só vai melhorar a partir daqui”, disse o CEO da SpaceX, Elon Musk.

Com o lançamento do primeiro voo equipado com Starlink, a Qatar Airways alcançou diversos marcos na indústria, incluindo:

- Primeiro Boeing Widebody 777 equipado com Starlink no mundo

- Primeira conexão da Starlink em aeronaves de passageiros da Qatar Airways

- Primeira aeronave de passageiros equipada com Starlink na região MENA

- Primeiro Certificado Suplementar de Tipo (STC) Starlink para uma aeronave Boeing

- Maior aeronave de passageiros equipada com a Starlink

- Aeronave de passageiros de maior alcance equipada com a Starlink

Sobre a Starlink

A Starlink oferece internet de alta velocidade e baixa latência para usuários em todo o mundo. Como a primeira e maior constelação de satélites do mundo em órbita baixa da Terra, a Starlink oferece internet de banda larga capaz de suportar streaming, jogos online, videochamadas e muito mais. A Starlink é projetada e operada pela SpaceX. Como a maior fornecedora de serviços de lançamento do mundo, a SpaceX está utilizando sua vasta experiência em espaçonaves e operações orbitais para implantar o sistema de internet de banda larga mais avançado do mundo. Saiba mais em www.starlink.com e @Starlink no X.

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea multipremiada, a Qatar Airways conquistou o título de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” pela oitava vez sem precedentes nos Prêmios Mundiais de Companhias Aéreas de 2024, gerenciados pela organização internacional de avaliação do transporte aéreo, Skytrax. A Qatar Airways já havia recebido o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Mundo em 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 e 2024. A companhia continua sinônimo de excelência, também levando para casa os títulos de “Melhor Classe Executiva do Mundo”, “Melhor Sala VIP de Classe Executiva do Mundo” e “Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio”. Líder em inovação e adoção digital na indústria, a Qatar Airways também foi recentemente eleita o “Melhor Site de Companhia Aérea do Mundo” pelos World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada no nível mais alto do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos de sistema de gestão ambiental (como o ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração de Buckingham Palace em março de 2016, a Qatar Airways tornou-se a primeira companhia aérea globalmente a ser certificada no padrão da indústria para prevenção do tráfico ilegal de animais silvestres na aviação.

Atualmente, a Qatar Airways voa para mais de 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad, eleito o “Melhor Aeroporto do Mundo” pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o título de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, além de “Melhor Aeroporto para Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.

