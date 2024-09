Qatar Airways lança primeiro comercial de companhia aérea com IA Pioneira no setor, a iniciativa reforça o compromisso da companhia aérea em desenvolver experiências imersivas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/09/2024 - 12h42 (Atualizado em 04/09/2024 - 12h42 ) ‌



Qatar Airways: AI Adventure Divulgação Qatar Airways

A Qatar Airways acaba de revelar seu novo filme global “AI Adventure”, que utiliza tecnologia de ponta e recursos avançados de inteligência artificial (IA) para que os clientes possam se posicionar no vídeo como as estrelas da campanha. Pioneira no setor, a iniciativa reforça o compromisso da companhia aérea em desenvolver experiências imersivas, sempre colocando os clientes no centro.

É possível selecionar entre várias cenas do filme para estrelar os papéis principais. Graças à tecnologia de IA de ponta, os personagens serão um reflexo preciso da aparência do espectador, adaptando-se às suas características faciais e tom de pele. Para fazer parte da emocionante aventura de IA, visite: flyqatar.com e assista ao filme no canal da Qatar Airways no YouTube.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al Meer, diz: “Na Qatar Airways, vamos além de simplesmente atender às expectativas dos clientes – trata-se de antecipar suas necessidades e criar experiências que ressoem em um nível pessoal. O lançamento desta nova campanha da marca é uma verdadeira prova disso e do nosso espírito de fornecer experiências superiores incomparáveis aos clientes.”

O diretor comercial da Qatar Airways, Thierry Antinori, acrescenta: “Apresentando capacidades pioneiras de IA nunca vistas em outros lugares da indústria aérea, nossa mais recente campanha não apenas mostra o espírito inovador que impulsiona nossa marca, mas também encapsula nossa abordagem centrada no cliente, ajudando a transformar cada viagem em uma aventura. Afinal, não há limite até onde um sonho pode levar”, acrescentou.

O vice-presidente sênior de marketing global e comunicações corporativas da Qatar Airways, Babar Rahman, conclui: “Com esta campanha, conseguimos sintetizar nossa visão como líder do setor em inovação. Criar uma experiência de marca imersiva, onde todos podem ser os protagonistas, permitiu-nos criar conexões personalizadas e únicas com o nosso público, garantindo que cada momento seja verdadeiramente inesquecível.”

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.