Qatar Airways lança tarifas com até 30% de desconto em passagens internacionais A oferta estará disponível até o dia 29 deste mês Luiz Fara Monteiro 22/11/2024 - 15h56

Os descontos são válidos para todos os destinos partindo do Brasil Md Shaifuzzaman Ayon

A Qatar Airways lançou nesta quinta-feira (21) uma campanha exclusiva de Black Friday, com descontos de até 30% em passagens aéreas internacionais para mais de 170 destinos.

A oferta estará disponível até o dia 29 deste mês, com viagens a serem realizadas entre 26 de novembro de 2024 e 25 de novembro de 2025. Os descontos são válidos para todos os destinos partindo do Brasil.

Confira os destaques da promoção:

Economia de até 20% para viajantes individuais nas classes Econômica e Premium, com viagens a serem realizadas de 26 de novembro de 2024 a 25 de novembro de 2025.

para viajantes individuais nas classes Econômica e Premium, com viagens a serem realizadas de 26 de novembro de 2024 a 25 de novembro de 2025. Economia de até 25% para duas pessoas viajando juntas na Classe Econômica, com viagens a serem realizadas de 15 de janeiro de 2025 a 15 de junho de 2025.

para duas pessoas viajando juntas na Classe Econômica, com viagens a serem realizadas de 15 de janeiro de 2025 a 15 de junho de 2025. Economia de até 30% para três ou mais passageiros na Classe Econômica, com viagens a serem realizadas de 15 de janeiro de 2025 a 15 de junho de 2025.

Datas de blackout (períodos em que a promoção não é válida):

‌



Saídas: 9 a 24 de dezembro de 2024, 15 de maio a 10 de julho de 2025.

Retornos: 3 a 13 de janeiro de 2025, 15 de julho a 10 de setembro de 2025.

Além disso, com o programa de stopover oferecido pela aérea, os passageiros com longas conexões em Doha podem incluir a visita à capital do Catar a custos acessíveis. Há a possibilidade de estadia em hotéis 4 estrelas a partir de $14 a diária. Todos os pacotes de escala incluem instalações de check-in 24 horas para que os hóspedes aproveitem ao máximo seu tempo no Catar e podem ser personalizados para opções adicionais, incluindo assistência no aeroporto, traslados e uma variedade de passeios e experiências.

