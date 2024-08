Qatar Airways oferece tarifas especiais em toda a sua rede de destinos com origem no Brasil Passagens para destinos como Hanoi, capital do Vietnã, e Pequim, capital da China, podem ser adquiridos com 25% de desconto Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2024 - 00h01 (Atualizado em 01/08/2024 - 00h01 ) ‌



Qatar Airways: de 10% a 25% de desconto em passagens aéreas com origem no Brasil Divulgação Qatar Airways

Para brasileiros interessados em planejar as férias com antecedência, a Qatar Airways acaba de lançar descontos de até 25% em passagens aéreas para toda a sua rede de destinos com origem no Brasil. Com o slogan “Não apenas sonhe, planeje”, a promoção estará disponível de amanhã (dia 1º) até 5 de agosto. As viagens podem ser realizadas de 8 de setembro deste ano a 15 de junho do ano que vem.

Interessados em aproveitar a oferta devem acessar o site ou aplicativo oficiais da companhia e utilizar o código promocional SAVENOW no momento da reserva. Destinos como Hanoi e Pequim estão entre os com descontos especiais de até 25%, enquanto outros têm tarifas reduzidas em até 10%.

Benefícios adicionais

A Qatar Airways também está oferecendo incentivos adicionais para os viajantes. Para quem ainda não é membro do Privilege Club, é possível se inscrever com o código PCAMER24 para ganhar até 5 mil Avios de bônus após seu primeiro voo como membro, desde que ele ocorra até 30 de junho de 2025.

Além disso, a Qatar Airways Holidays está oferecendo até 40% de desconto em pacotes de férias para Doha, incluindo voo e hotel, para reservas feitas até 31 de agosto. Os pacotes podem ser utilizados em viagens que ocorram até 31 de outubro deste ano.

Detalhes da promoção:

Período da oferta: 1 a 5 de agosto de 2024

1 a 5 de agosto de 2024 Desconto em passagens: Até 10% de desconto em tarifas gerais e 25% de desconto em destinos como Hanoi e Pequim

Até 10% de desconto em tarifas gerais e 25% de desconto em destinos como Hanoi e Pequim Período de viagem: 8 de setembro de 2024 a 15 de junho de 2025

Para aproveitar esta oferta exclusiva, os clientes devem reservar suas passagens pelo site qatarairways.com, na página https://www.qatarairways.com/pt-br/offers/early-booking.html, ou pelos aplicativos móveis da Qatar Airways, utilizando o código promocional SAVENOW no momento da reserva.

Ofertas complementares:

Oferta de inscrição de fidelidade: Inscreva-se no Privilege Club com o código PCAMER24 e viaje até 30 de junho de 2025 para ganhar até 5 mil Avios de bônus após o seu primeiro voo como membro. Os termos e condições estarão disponíveis na página de destino da oferta de voo.

Inscreva-se no Privilege Club com o código e viaje até 30 de junho de 2025 para ganhar até 5 mil Avios de bônus após o seu primeiro voo como membro. Os termos e condições estarão disponíveis na página de destino da oferta de voo. Oferta de férias Qatar Airways Holidays: Desfrute de até 40% de desconto em pacotes de férias para Doha ao reservar pacotes de voo + hotel para o Qatar. Esta oferta está disponível para compra até 31 de agosto de 2024, para viagens até 31 de outubro de 2024. Mais detalhes podem ser encontrados na página de destino https://holidays.qatarairways.com/pt-br/doha-offer.

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.