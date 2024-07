Qatar Airways revela a aguardada ‘Qsuite Next Gen’, nova versão da premiada classe executiva O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, revelou a nova Qsuite ao lado de Sama, a primeira comissária de bordo digital com IA do mundo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 07h39 (Atualizado em 23/07/2024 - 07h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-





No primeiro dia do Farnborough International Airshow 2024, o CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, revelou oficialmente ao público a nova e ultra-moderna ‘Qsuite Next Gen’, que irá elevar a premiada classe executiva da Qatar Airways a novos patamares.

No Qatar Airways Discover Lounge do Farnborough International Airshow — que neste ano ocorre de 22 a 26 de julho em Hampshire, no Reino Unido, e é considerado o segundo maior evento do gênero depois do Paris Air Show —, Al-Meer apresentou a Qsuite Next Gen ao lado de Sama, a primeira comissária de bordo com IA do mundo. Sama aumentou a empolgação do público através de uma conversa interativa sobre como a Melhor Companhia Aérea do Mundo da Skytrax redefiniu o luxo e a inovação, elevando o padrão da indústria em experiências de classe executiva a cada lançamento.

Al-Meer destacou os novos recursos da Qsuite Next Gen, que incluem suítes quádruplas totalmente personalizáveis; suítes duplas nos assentos das janelas; telas de entretenimento a bordo 4K OLED móveis; além de mais espaço e privacidade em cada suíte.

Publicidade

O CEO do Grupo Qatar Airways afirmou: “Estamos entusiasmados por finalmente revelar a tão esperada Qsuite Next Gen no Farnborough International Airshow. A Qatar Airways mais uma vez elevou o padrão de seu premiado produto, a Qsuite. Esperamos receber a mídia e parceiros em nosso estande ao longo da semana para que experimentem o futuro das viagens com a melhor classe executiva do mundo a bordo da melhor companhia aérea do mundo.”

O que muda na Qsuite Next Gen

Publicidade

A inovadora Qsuite Next Gen tem como objetivo facilitar um equilíbrio consciente entre trabalho e vida pessoal com seus atributos para profissionais, amigos e famílias. A suíte quádrupla redesenhada agora está equipada com telas de entretenimento a bordo móveis 4K OLED Panasonic Astrova — sendo a primeira companhia aérea no mundo a contar com a tecnologia. As telas podem ser posicionadas lado a lado para criar um espaço social e de produtividade a bordo maior, para até quatro passageiros. O mesmo pode ser feito para duas pessoas, nas suítes duplas.

O descanso e relaxamento nas suítes quádruplas também foram aprimorados com mais espaço para refeições compartilhadas — marca registrada da tradição catari —, além de maior privacidade graças a divisórias mais altas, controladas digitalmente. Com camas maiores totalmente reclináveis e camas de casal, a nova suíte quádrupla também oferecerá o serviço de arrumação de cama 5 estrelas da Qatar Airways com a funcionalidade dedicada ‘Make My Bed’ (‘Arrumar minha Cama’).

Publicidade

A nova suíte dupla tem características semelhantes às da suíte quádrupla, agora com o diferencial de oferecer o espaço compartilhado nos assentos das janelas.

Adotando novas tecnologias para maior conveniência e conectividade dos passageiros, a Qsuite Next Gen oferece ainda uma vasta gama de opções de personalização, desde iluminação ambiente até controles de privacidade, através de Unidades de Controle de Passageiros aprimoradas, com tela sensível ao toque.

A Qsuite Next Gen estará disponível a bordo das aeronaves Boeing B777-9 da Qatar Airways até 2025.

Qatar Airways no Farnborough International Airshow 2024

A Qatar Airways também está exibindo seu moderno Boeing B787-9 Dreamliner e o novíssimo Gulfstream G700 da Qatar Executive no Farnborough International Airshow 2024. “Com isso, continuamos cumprindo nossa promessa de oferecer excelência incomparável a cada nova versão de nossos produtos e serviços. Convidamos todos os visitantes do evento a experimentarem a nova era da Qatar Airways esta semana”, declarou Al-Meer.

O Boeing 787-9 entrou em serviço com a companhia aérea em 2021 e apresenta a Suíte Business Class Adient Ascent, equipada com portas deslizantes de privacidade, carregamento sem fio de dispositivos móveis e uma cama totalmente reclinável de 2 metros de extensão.

Já a aeronave Gulfstream G700 da Qatar Executive oferece uma cabine de passageiros excepcionalmente espaçosa, composta por quatro áreas de estar individuais, incluindo uma suíte privada com uma cama fixa permanente. A Qatar Executive expandiu sua frota comercial executiva ao adquirir quatro aeronaves Gulfstream G700 adicionais, e outras seis estão previstas para entrar em operação nos próximos meses.

As duas aeronaves apresentadas são reconhecidas por seus padrões excepcionais, sendo importantes protagonistas na missão de conectar os passageiros da Qatar Airways a mais de 170 destinos globais através de sua premiada casa e hub, o Aeroporto Internacional Hamad, eleito o Melhor Aeroporto do Mundo e Melhor Aeroporto para Compras do Mundo pela Skytrax este ano.

Os visitantes do Farnborough International Airshow podem encontrar a exposição externa da Qatar Airways localizada no Chalet C114 – 115, e o estande de exposição interno no Qatar Airways Discover Lounge no Hall 1 de 22 a 26 de julho de 2024.

Sobre a Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

A Qatar Airways voa atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad - o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.